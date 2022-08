﻿Schwentinental: FDP fordert Bezuschussung von Balkon-Solaranlagen

Energie wird immer teurer. Die FDP in Schwentinental fordert, dass die Stadt die Anschaffung von sogenannten Balkonkraftwerken bezuschusst. Der Plöner Klaus Marquardsen nutzt sie bereits seit zwei Jahren. Sein Leben richtet er jetzt nach der Sonne aus.

Schwentinental. Inflation, Gasumlage – auf viele Haushalte wird ein schwerer Winter zukommen. Kein Wunder, dass sogenannte Balkonkraftwerke momentan in aller Munde sind. Es sind kleine Photovoltaik-Anlagen mit maximal 600 Watt, die man auf dem Balkon oder an einem Vordach anbauen kann. Der Strom wird einfach in die Steckdose geleitet. Scheint die Sonne, kann der Kühlschrank oder die Waschmaschine damit zum Laufen gebracht werden.

Der Anschluss ist nicht schwer. Auch Laien können sie selbst mithilfe der mitgelieferten Beschreibungen der Hersteller anbauen und in die Steckdose stecken. Eine Genehmigung braucht man nicht. Es kann aber sein, dass der Stromzähler ausgetauscht werden muss, wenn er zu alt ist.