﻿Schwentinental: Fußgängerin gerät mit Rentner im Mercedes in Konflikt

Hupen, ein Schreck und eine rote Ampel: Aus diesen Zutaten besteht ein Fall der Polizei Schwentinental. Möglicherweise ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Rentner in einem Mercedes soll eine Frau mit der Stoßstange auf einem Fußgängerüberweg berührt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwentinental. Ein Streit zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer beschäftigt die Polizei in Schwentinental. Danach kam es möglicherweise am Mittwoch gegen 10 Uhr zu einer gefährlichen Begegnung an einer Fußgängerampel an der Kreuzung Kieler Straße/Klausdorfer Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 54-Jährige gab an, sie sei bei „grün“ über die Straße in Richtung Klausdorfer Straße gegangen. In diesem Moment sei ein Mercedes gekommen. Der Fahrer habe zunächst angehalten und gehupt.

Berührte die Stoßstange den Oberschenkel der Frau

Sie sei vor Schreck stehengeblieben, sagte sie gegenüber der Polizei. Der Fahrer sei schließlich angefahren. Die Stoßstange des Mercedes berührte dabei ihren Oberschenkel. Verletzungen erlitt sie nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten den 79 Jahre alten Fahrer und seine Beifahrerin wenig später im Gewerbegebiet. Er gab an, lediglich gehupt zu haben. Die Fußgängerampel hätte für die Dame bereits „rot“ gezeigt. Er will die Frau auch nicht angefahren haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere eine Frau wird gebeten, sich zu melden. Sie soll die 54-Jährige nach dem Vorfall angesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwentinental unter Tel. 04307/82 360 entgegen.

Kurze Grünphase: Zehn Sekunden für 18 Meter Straße

Die Streifenpolizisten kontrollierten später auch die Fußgängerampel. Sie zeigte nur eine kurze Grünphase. Für den 18 Meter breiten Überweg bleibt einem Fußgänger nur zehn Sekunden Zeit, um die Straße zu überqueren, erfuhren die Kieler Nachrichten. Daher hält die Polizei es für möglich, dass die Frau bei „grün“ losging und die Ampel kurze Zeit später schon wieder auf „rot“ umstellte.

Lesen Sie auch

Unter anderem die Straßenmeisterei Klausdorf wurde verständigt, dass sie die Grünphase vernünftigerweise anpassen sollte. Es ist zum Beispiel für ältere Personen sehr sportlich, 18 Meter in zehn Sekunden zu schaffen.