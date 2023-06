﻿Schwentinental: Heißluftballon der Kieler Woche landet in Wohngebiet

Schwentinental. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Heißluftballon vor dem eigenen Carport landet. Im Schwentinentaler Ortsteil Raisdorf passierte am Sonnabendnachmittag genau das. In der Straße Rosentwiete in einem Neubaugebiet nah am Raisdorfer Freibad landete ein Heißluftballon der Kieler Woche in einer kleinen Sackgasse.

Christian Bernard beobachtete das Geschehen live vor seiner Haustür. Einige Nachbarn, so Bernard, hätten den Ballon aus der Luft schon früh kommen sehen. Er selbst sei erst dazugekommen, als Heißluftballon in Schwentinental gerade zur Landung auf der Straße ansetzte. „Er ist vorher nur knapp an einem Carport vorbeigefahren“, berichtet Bernard.

Schwentinental: Heißluftballon der Kieler Woche legt saubere Landung in der Rosentwiete hin

Zwei Mädchen und eine Frau seien als Insassen mitgefahren und alle – inklusive Pilot – wohlbehalten aus dem Korb geklettert. Eine Bruchlandung habe der Pilot offensichtlich nicht hingelegt, meint Bernard. „Der ist ganz akkurat auf der Straße gelandet.“ Der Korb sei gleich stehengeblieben und nicht ins Straucheln geraten.

Nach Angaben von Bernard habe der Pilot des Heißluftballons nach der Landung in Schwentinental erklärt, er sei mit dem Ballon nicht mehr weitergekommen und habe spontan nach einer Landemöglichkeit Ausschau halten müssen. Der benachbarte Sportplatz sei aus verschiedenen Gründen nicht infrage gekommen.

Am Ende half die Nachbarschaft mit, den Ballon in den Fahrzeuganhänger zu packen, mit dem das Verfolgungsauto in die Rosentwiete gekommen war. „So eine Ballonhülle ist ganz schön schwer. Die waren froh über alle, die mit angepackt haben“, so Bernard.

