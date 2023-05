Schwentinental: Leserbrieffälscher imitiert KN-Look für Wahlkampf-Zeitung

Schwentinental. Noch eine Woche bis zur Kommunalwahl – manchen Kandidaten packt so kurz vor Toresschluss offenbar eine gewisse Panik, was zu verblüffenden Ergebnissen führen kann. In Schwentinental steckten am Wochenende plötzlich Zeitungen in den Briefkästen, die bei vielen den Eindruck erwecken: Sieh an, die Kieler Nachrichten geben jetzt eine Sonderausgabe nur für uns heraus!

Tatsächlich hatte die Wählergemeinschaft „Gemeinsam vor Ort“ das Layout, die Schriften und nahezu alle anderen optischen Bestandteile der KN kopiert und daraus eine Wahlkampf-Zeitung gestrickt. Lediglich an versteckter Stelle findet sich kleingedruckt der Hinweis auf die wahren Urheber.

Wahlkampf in Schwentinental: Kieler Nachrichten prüfen rechtliche Schritte

Der Redaktion der Kieler Nachrichten ist wichtig zu betonen, dass sie keine Kenntnis von dieser Imitation hatte und diese auf das Schärfste missbilligt. Auch rechtliche Schritte werden nicht ausgeschlossen. Chefredakteurin Stefanie Gollasch: „Die Kieler Nachrichten sind eine unabhängige und überparteiliche Tageszeitung, und wir verurteilen jeden Versuch, uns für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen.“

In der gefälschten KN-Ausgabe taucht „Gemeinsam vor Ort“-Kandidat Andreas Müller mehrfach prominent auf. Vor vier Jahren hatte er, damals noch als Grünen-Mitglied, gemeinsam mit seinem damaligen Parteikollegen Dennis Mihlan monatelang Leserbriefe unter erfundenen Namen an die KN geschrieben. Als die Redaktion die Fälscher schließlich entlarvte, traten beide erst von ihren Ämtern zurück und später auch bei den Grünen aus.

Kommunalwahl 2023: Zeitung im KN-Look stammt von „Gemeinsam vor Ort“

Den Grünen ist offenbar wichtig, sich kurz vor der Kommunalwahl 2023 deutlich von den einstigen Parteimitgliedern zu distanzieren. In einer Anzeige, die am Sonnabend in den Kieler Nachrichten erschien, warnen die Preetzer Grünen in aller Klarheit davor, „Gemeinsam vor Ort“ zu wählen, weil das bedeute, auch dem „Leserbrieffälscher“ Andreas Müller seine Stimme zu geben.