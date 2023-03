﻿Schwentinental: Naturerlebnisbrücke wird doch noch nicht gebaut

Eigentlich sollte die Naturerlebnisbrücke in Schwentinental in diesem Jahr gebaut werden. Doch jetzt gab Bürgermeister Thomas Haß bekannt, dass die beliebte Verbindung zwischen Rastorf und Schwentinental wohl doch noch nicht so bald gebaut werden kann. Das sind die Hintergründe.

Schwentinental. Schlechte Nachricht für Fahrradpendler und Spaziergänger: Noch im Dezember zeigte Bürgermeister Thomas Haß sich zuversichtlich, dass die Naturerlebnisbrücke im Schwentinepark in diesem Jahr gebaut werden kann. Doch nun wurde die Ausschreibung für den Bau der Brücke von der Stadt gestoppt. Das wurde im jüngsten Bauausschuss in Schwentinental bekannt.

Seit 2017 ist die Brücke über die Schwentine gesperrt. Bei einer Untersuchung der Statik kam damals heraus, dass die Tragfähigkeit in Gefahr war. Jetzt verkommt die Brücke langsam und ist kein schöner Anblick mehr. Dabei ist die Verbindung zwischen Rastorf und Schwentinental bei Radfahrern und Spaziergängern beliebt. Denn die Brücke ist der einzige Übergang, um die Schwentine an dieser Stelle zu überqueren. Alternativ muss man um den Rosensee herumspazieren oder bei der Obstquelle Schuster den Fluss überqueren. Der Umweg ist weit – für viele Spaziergänger zu weit.

Naturerlebnisbrücke: Kosten sprengen den Rahmen

Doch diesen Umweg werden sie wohl noch etwas länger in Kauf nehmen müssen. Das Ingenieurbüro Trebes hatte unter bestimmten Vorgaben, die die Stadtvertreter gemacht hatten, ein Konzept für den Bau der Naturerlebnisbrücke erstellt, das im Dezember zur Ausschreibung herausgegeben wurde. Nun wurde aber klar, dass diese Variante den Kostenrahmen der Stadt sprengen würde. „Die Summe ist so nicht zu bewältigen“, sagte Bürgermeister Haß im jüngsten Bauausschuss.

Wie hoch die Kosten gewesen wären, wollte in der Stadt niemand sagen. Die Summe spielt auch keine Rolle mehr: Die Ausschreibung wurde gestoppt, die bisherigen Planungen sollen vom Ingenieurbüro nun dahingehend überarbeitet werden, dass Kosten eingespart werden können. „Wir haben das Projekt nicht aufgegeben. Es ist uns immer noch sehr wichtig“, betont Thomas Haß.

Geplant war, dass die Brücke, eine Metallkonstruktion mit Kunststoffbohlen, 42 Meter lang und samt Geländer drei Meter breit sein sollte. Die Konstruktion sollte auf vier noch bestehende Pfeiler gesetzt werden.

Die Brücke, so der Plan, soll als Naturerlebnisbrücke konzipiert werden. An den Seiten sollen Fledermaus-Silhouetten angebracht werden, die auch von Blinden ertastet werden können. Die Albert-Schweitzer-Schule will zusammen mit dem BUND Schautafeln mit Informationen über die nächtlichen Jäger sowie über Fische, Eisvögel, Wasseramseln und mehr erstellen. Gleich daneben ist ein sogenannter Helix-Turm, in dem die Fische aufsteigen können.

Naturerlebnisbrücke: Planungen wegen Finanzproblemen gestoppt

„Wir müssen gucken, wo wir einsparen können“, sagte Thomas Haß im jüngsten Bauausschuss. Als Ideen schlägt er vor, die Breite der Brücke zu reduzieren oder die Materialien zu ändern. Die Länge der Brücke lasse sich logischerweise nicht verändern.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sanierung der Brücke an den Finanzen scheitert. Anfangs ging die Stadt von 200 000 Euro aus. Im Juli 2019 kletterten die Kosten auf 361 000 Euro. Damit nicht genug, im vergangenen Jahr wurde mit 440 000 Euro gerechnet.

Auch die Spenden der Bürger und Bürgerinnen scheinen da momentan nicht auszureichen, um die Kosten der Stadt so zu reduzieren, dass sie die Brücke finanzieren können. Dabei war das Engagement groß. Unter anderem hatte der Verein „Freunde des Schwentineparks“ 20 000 Euro für die Sanierung gespendet, die Gemeindevertretung Rastorf hatte 15 000 Euro zur Verfügung gestellt. Konfirmanden sammelten Pfandflaschen und gaben 1 500 Euro für die Brücke. Ein Schwentinentaler spendete 153 000 Euro aus einer Erbschaft, weitere 18 000 Euro kam durch den Verkauf von Bürger-Bohlen zusammen. Auch der Rewe-Markt in Raisdorf sammelt Spenden für die Brücke.