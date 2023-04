Schwentinental: Neuer Verein will Kulturpfad erstellen

Schwentinental. Ist man nicht gerade ein alteingesessener Klausdorfer, kann man mit der Skulptur des Mannes mit der Glocke in der Hand, der vor dem Bürgerhaus steht, wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Auf dem Sockel steht lediglich sein Name: Jan Boller. Weitere Erklärungen dazu fehlen.

Dabei war Jan Boller nicht einfach irgendein Mann. „Jan Boller verkündete den Menschen damals die Nachrichten“, erklärt Udo Carstens, Vorsitzender des neu gegründeten Fördervereins für Kunst und Kultur sowie kulturhistorische Projekte in Schwentinental – kurz: KuKuK.

Die KuKuK-Mitglieder wollen sich in Schwentinental dafür einsetzen, dass die Kunst im Ort für die Menschen zugänglicher wird. Ihr Ziel ist es, einen Kulturpfad zu errichten und die Skulpturen und alten Gebäude mit Infotafeln zu bestücken. Schon häufiger habe es Überlegungen gegeben, wie in der Stadt mit Kultur umgegangen werden soll. „Doch es ist nichts passiert“, sagt Holger Malterer, Gründungsmitglied im Verein. Jetzt wollen sie das in die Hand nehmen.

Schwentinental: Dorfplatz als Ausgangspunkt des Pfades

Denn beispielsweise die Geschichte von Jan Boller ist durchaus amüsant. Während des Ersten Weltkriegs und in der Zeit danach verkündete er das, was der Bürgermeister oder die Gemeindeverwaltung an amtlichen Dingen mitzuteilen hatten. Jan Boller leistete sich manchmal aber auch so manchen Schnitzer.

Als es 1923 um die Verschickung der Kinder aus den besetzten Gebieten im Ruhrgebiet in unbesetzte Landesteile ging, wollte auch Klausdorf Kinder aufnehmen. Es sollten sich die Familien beim Bürgermeister melden, die dazu bereit waren. Jan Boller aber rief nur durch die Straßen: „Bekanntmakung! Alle Fruns, de een Kind hem wüllt, süllt sick sofort bin Börgermeister melden!“

Diese und andere Geschichten sollen in Zukunft in Kurzform auf Infotafeln an den Skulpturen stehen. Ein QR-Code auf den Tafeln soll dann zur Internetseite des Vereins führen und weitere ausführlichere Informationen liefern, erklärt Holger Malterer.

Die Idee zum Kulturpfad sei über die Jahre gereift. „Aufgeschreckt wurden wir, als wir erfuhren, dass der Dorfplatz eventuell wegen des Anbaus an die Feuerwehrwache umgebaut werden könnte“, erzählt Udo Carstens. Der Anbau, so erste Ideen, könnte vor die Arztpraxis gesetzt werden.

Doch die Arztpraxis hat eine Historie, sagt Carstens. Sie war einst eine Gaststätte, in der auch der TSV Klausdorf anfangs trainierte. „Die Decken waren allerdings so niedrig, dass die Sportler bei Turnübungen am Barren quasi mit den Füßen an der Decke entlanglaufen konnten“, erzählt Carstens. Am Dorfplatz könnte der Kulturpfad beginnen, so erste Überlegungen der Vereinsmitglieder.

KuKuk in Schwentinental: Zu wenig Infos über Portalkran

Auch durch Raisdorf soll der Pfad führen und etwa am Portalkran entlang. „Die Geschichte des Krans kennen wir allerdings leider noch nicht gut genug“, sagt Malterer. Er hofft daher, dass sich noch Raisdorfer melden, die etwas Informationen und alte Fotos zum Portalkran weitergeben können.

Der Stadtrundgang ist allerdings nicht die einzige Aufgabe, die sich der Verein gesetzt hat. Auch die Chronik über Klausdorf wollen sie weiterführen, denn sowohl Klausdorf als auch Raisdorf feiern im kommenden Jahr ihr 800-jähriges Jubiläum. Die Chronik endet bisher aber in den 80er-Jahren. Parallel dazu will der Heimatbund in Raisdorf eine Chronik erstellen, die am Ende zusammengetragen werden soll. „Zum 25-jährigen Jubiläum der Stadt wollen wir dann eine Chronik über die Stadt erstellen“, erklärt Heidrun Clausen, ebenfalls KuKuK-Gründungsmitglied.

Wer sich im Verein engagieren möchte oder Informationen und Fotos beitragen kann, möge sich beim Vorsitzenden Udo Carstens unter Tel. 0431/790359 oder per E-Mail an carstens.family2@web.de melden.