﻿Schwentinental: Langer Weg bis zu bessere Radrouten

Schwentinental. Die Stadt Schwentinental hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu fördern und für bessere Radwege zu sorgen. 2020 hatte sich eine Arbeitsgruppe aus Lokalpolitikern und fahrradbegeisterten Menschen zusammengesetzt und ein Konzept erstellt. Doch was ist seitdem auf den Schwentinentaler Straßen passiert?

Die gute Nachricht: Der Oppendorfer Weg soll bis Ende des Jahres 2023 ertüchtigt werden. Das beschlossen die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Der Weg ist ein Teil des Schulwegs und Teil der Radroute 1, die in Zukunft von Klausdorf über den Ritzebeker Weg nach Raisdorf führen soll.

Der Oppendorfer Weg soll zum Teil als Radroute ausgebessert und zum Teil als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Der Sandweg auf der Seite in Richtung Ritzebeker Weg soll eine wassergebundene Decke bekommen, teilte Martina Hansen mit, Büroleitende Beamtin der Stadt Schwentinental. Asphalt wäre zum einen zu teuer gewesen und zum anderen sollte auch nicht allzu viel versiegelt werden, erklärt sie.

Am Rand sollen LED-Leuchten aufgestellt werden, die insektenfreundlich sind und mittels eines Bewegungsmelders an- und ausgehen. Der Teil des Oppendorfer Weges in Richtung Birkenstraße soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Damit haben Radfahrer besondere Rechte, beispielsweise nebeneinander fahren zu dürfen. Rund 500 000 Euro kostet die Maßnahme, wobei 350 000 Euro durch das Sonderprogramm Stadt und Land gefördert werden.

Kein Schutzstreifen an der Preetzer Chaussee

An vielen anderen Stellen geht es nur schleppend bis gar nicht voran. Beispiel: Preetzer Chaussee. Radfahrer dürfen auf der Straße fahren, doch einige Autofahrer scheinen das nicht zu wissen. „Radfahrer werden hier immer wieder von Autofahrern angehupt oder angepöbelt“, erklärt Christian Ramm, Vorsitzender der Projektgruppe „Radwege“.

Um solche Konflikte zu verhindern, sollten auf beiden Seiten Fahrradschutzstreifen auf der Straße angebracht werden. Doch dazu wird es erst einmal nicht kommen. Die Straße ist zu uneben und müsste zuerst neu asphaltiert werden, bevor ein Schutzstreifen Sinn ergeben würde, erklärt Herbert Steenbock, ebenfalls Mitglied der Gruppe „Radwege“. „Der Streifen würde die Radfahrer momentan dazu zwingen, bei Regen durch Pfützen zu fahren“, sagt er. Doch eine Sanierung der Straße kann sich die Stadt Schwentinental nicht leisten. Statt eines Schutzstreifens sollen daher große Schilder am Straßenrand montiert werden, auf denen steht, dass Radfahren auf der Straße erlaubt ist.

Klausdorf: Lange Ampelphasen an der Rewe-Kreuzung

Ein anderes Problem: Die Ampelkreuzung bei Rewe in Klausdorf. Will man die L52 überqueren, müssen Fußgänger und Radfahrer an der Ampel auch dann halten, wenn die Autofahrer in gleicher Richtung grün haben. Die Ampel ist eine Bedarfsampel, bei der nach dem Drücken immer noch eine komplette Ampelphase abgewartet werden muss, bevor grün wird. „Wir wollen, dass die Ampel genauso geschaltet wird wie für die Autos und man bei Grün einfach weiterfahren kann“, erklärt Steenbock. Doch weil die Straße eine Landesstraße ist, kann die Stadt Schwentinental dort wenig machen. Gespräche mit dem Landesbetrieb Verkehr habe es gegeben, so Steenbock. Sie seien aber erfolglos gewesen. „Wir wollen noch einen neuen Anlauf starten“, sagt er.

Etwas besser funktioniert die Ampelkreuzung zwischen Ostseepark und Preetzer Chaussee in Raisdorf. „Dies ist zwar ebenfalls eine Bedarfsampel, aber hier wird schneller grün“, erklärt Steenbock. Hier müsse man nicht erst eine Ampelphase warten, sondern bekomme gleichzeitig mit den Autofahrern grün.

Keine Lösung für Radfahrer im Ostseepark Schwentinental in Sicht

Ein weiteres Ärgernis eines jeden Radfahrers ist der Ostseepark Schwentinental. Ständig wechseln die Schilder zwischen „Radfahrer frei“ – sprich Radfahren ist in Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig erlaubt – und dem blauen Radwegschild, das eine Benutzungspflicht ausweist. „Man wird hier gezwungen, sich verkehrswidrig zu verhalten“, sagt Ramm. Dabei ist der Ostseepark Schwentinental auch ein Teil eines viel befahrenen Schulweges. Pläne, wie das Fahrradfahren hier sicherer und attraktiver gemacht werden soll, gibt es nicht. Ideen aber schon. „Man könnte den Fußweg hier aufheben und einen Radweg daraus machen“, schlägt Steenbock vor.

Bis Schwentinental attraktiv für den Radverkehr wird, ist es noch ein weiter Weg. Im gesamten Stadtgebiet gibt es überwiegend Fußwege oder geteilte Fuß- und Radwege, die aber immer wieder zu Konflikten führen. Und immer wieder müssen Radfahrer zwischen Straße und Radweg und zwischen der linken und rechten Seite der Fahrbahn hin- und herwechseln.

Fast schon amüsant ist der Radweg an der Kieler Straße. Radfahrer, die vom Fernsichtweg kommend in Richtung Bahnhof fahren wollen, stranden kurz vor der Brücke vor dem Schild: Radweg Ende. Wo sie dann weiterfahren sollen, ist ein Rätsel. Immerhin konnte die Gruppe „Radwege“ dafür sorgen, dass hier ein Tempo-30-Schild für Autofahrer aufgestellt wird, und Radfahrer damit auf der Straße weiter fahren dürfen.

