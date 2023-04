﻿Schwentinental: Norbert Scholtis ist Spitzenkandidat der CDU

Schwentinental. Die CDU in Schwentinental geht mit dem Fraktionsvorsitzenden Norbert Scholtis als Spitzenkandidat in den Kommunalwahlkampf. Am 14. Mai wird gewählt.

Der Rechtsanwalt ist Vorsitzender des Hauptausschusses. Er will sich dafür einsetzen, dass die Stadt Schwentinental sich behutsam entwickelt und die Infrastruktur entsprechend mitziehen kann. Die Abwägung zwischen Wollen und Können werde bei den anstehenden Projekten eine große Rolle spielen, sagt er.

Auf Platz zwei der Liste folgt Yavuz Yilmaz. Der Polizeibeamte setzt seinen Schwerpunkt auf die Sportförderung und den Erhalt sowie die Sanierung der Sportanlagen. Auf Platz drei steht Karolin Bretschneider. Die Verwaltungsbeamtin ist bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften. Sie will sich dafür einsetzen, dass ausreichend Betreuungsplätze in Schwentinental bis 2026 geschaffen werden.

CDU in Schwentinental: Ausbau der Astrid-Lindgren-Schule vorantreiben

Auf Platz vier und fünf folgen Björn Johannsson und Christoph Ache. Ache will sich für moderne Schulgebäude und eine funktionierende digitale Infrastruktur starkmachen. Auf Platz sechs folgt Uwe Janz. Er fordert, dass Wohnraum für Senioren und Seniorinnen geschaffen wird. Auf den folgenden Plätzen sind Daniel Senfelds, Sebastian Lies, Claudia Petersen, Sven Strümpel, Joyce Janz, Kai Rautenberg, Kirsten Reese, Hans-Jürgen Biastoch, Dietmar Haase und Verena Bretschneider.

Die CDU will sich dafür einsetzen, dass Schwentinental als Stadt attraktiv bleibt. Daher wollen die Parteimitglieder für bezahlbaren Wohnraum und einen guten ÖPNV kämpfen. Auch das Radwegenetz sowie die Instandhaltung der Straßen will die CDU in Schwentinental vorantreiben. Die notwendigen Erneuerungen der Sportanlagen müssten angepackt und der Ausbau der Astrid-Lindgren-Schule in Klausdorf umgesetzt werden.

Einen Fokus setzen die Parteimitglieder auch auf den Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie ein einheitliches Sicherheitsniveau in beiden Ortsteilen von Schwentinental. Das war in der Vergangenheit immer wieder im Zuge der zweiten Drehleiter für die Feuerwehrwache in Klausdorf diskutiert worden. Die CDU will die Wirtschaftsunternehmen in Schwentinental stärken und den Klimaschutz mit den Zielen der Stadt in Einklang bringen.