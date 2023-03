﻿Schwentinental: WIR und KGK werden zu „Gemeinsam vor Ort“

Die WIR wird bei der Kommunalwahl im Mai in Schwentinental nicht mehr antreten. Stattdessen schließt sie sich mit der KGK in einer neuen Wählergemeinschaft zusammen. Das sind die Kandidaten.

Schwentinental. Rund 30 Jahre hat es die Wählergemeinschaft für Schwentinental (WIR) gegeben. Doch bei der Kommunalwahl am 14. Mai wird sie nicht mehr antreten. Gemeinsam mit der KGK wird sie zu der neuen Wählergemeinschaft „Gemeinsam vor Ort“ verschmelzen.

„Es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen, um unser politisches Engagement zu sichern und es auf eine breitere Basis zu stellen“, erklärte Vorsitzender Joachim Harting. Neben der SWG und „Gemeinsam vor Ort“ sei eine dritte Wählergemeinschaft den Bürgern und Bürgerinnen nicht zuzumuten. Sie würden am Ende alle drei schlechter dastehen.

Mit der ehemaligen KGK seien sie in den vergangenen fünf Jahren häufig einer Meinung gewesen und hätten gemeinsame Anträge formuliert. „Bei Gemeinsam vor Ort fühlen wir uns inhaltlich gut aufgehoben.“

Gemeinsam vor Ort: Schwentinental klimaneutral machen

Einig waren sich die KGK und die WIR schon darin, dass die formulierten Sätze aus dem Leitbild nicht ausreichen, um der Stadt Ziele und Visionen zu geben. Sie dürften nur ein Zwischenschritt sein, hatten sie gesagt. „Die Stadtentwicklung braucht Prozesse, in die die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, sowie die örtliche Wirtschaft aktiv eingebunden sind“, erklärt Andreas Müller. Der besondere Schwerpunkt müsse dabei bei der Schaffung einer gemeinsamen Identität liegen. Und dafür will sich die neue Wählergemeinschaft einsetzen.

Ebenso will sie das Ziel verfolgen, Schwentinental bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Dabei sollten öffentliche Gebäude energetisch saniert und mehr Flächen naturnah gestaltet werden. Genauso wollen sie sich dafür einsetzen, dass der Sanierungsstau in den Schulen und Kitas endet und seniorengerechter Wohnraum in der Stadt entsteht. Auch der Sport solle mehr gefördert und wertgeschätzt werden.

Die Liste zur Kommunalwahl wird vom Fraktionsvorsitzenden Andreas Müller angeführt. Auf Platz zwei folgt die 34-jährige Sozialpädagogin Tineke Büttner. Sie ist gleichzeitig zweite Vorsitzende im Kindertagespflegering im Kreis Plön und steigt nun neu in die Kommunalpolitik ein. „Bei den vielen Baustellen in unserer Stadt ist es jetzt an der Zeit, endlich die notwendigen Beschlüsse zu fassen, damit wir weiterkommen“, erklärt sie ihre Motivation. Sie möchte für die Belange der Eltern in der Stadt eintreten.

Auf Platz drei der Liste steht Joachim Harting, der bisher Fraktionsvorsitzender der WIR war, gefolgt von dem 28-jährigen Studenten Jose Götting, der ebenfalls bei der WIR war. Auf Platz fünf folgt Dietmar Luckau, Vereinsvorsitzender des TSV Klausdorf. Auf den hinteren Listenplätzen stehen Kay Stade, Sarah Lossau, Gabriele Piwonski, Gaby Schlaeger, Benjamin Burkhardt, Frank Möller und Marion Völkel.