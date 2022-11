﻿Fotokalender zugunsten des Hospizes Kieler Förde

Schwentinental. Auch in diesem Jahr erscheint ein Kalender zugunsten des Hospiz Kieler Förde. Die Schwentinentaler Fotografin Martina Levin-Müller hat zum dritten Mal 13 Fotos in dem Kalender „Land &Meer 2023“ zusammengestellt. Bei den Fotos ist es der Fotografin wichtig, nicht einfach nur Momente festzuhalten und ein Foto zu machen. Oft sind mehrere Anläufe notwendig, bis das Bild so ist, wie sie sich das vorstellt.

„Es sollen Bilder sein, die man länger betrachtet, die der Seele guttun und die vielleicht auch die eine oder andere Erinnerung an die schönen Seiten des Lebens hervorrufen“, sagt sie. Gerade visuelle Eindrücke können zu einem kleinen Moment der Freude und Entspannung beitragen.

Den Kalender in die Familien zu bringen und damit ein Stück Aufklärungsarbeit zu leisten, ist für Martina Levin-Müller ein weiterer wichtiger Faktor: An guten Tagen ein Gespräch zu führen, damit man an schlechten Tagen weiß, was der Partner oder das Familienmitglied sich im Krankheitsfall wünscht, ist eine gute Möglichkeit der Vorsorge.

Das Hospiz Kieler Förde begleitet Menschen aus Kiel und Ostholstein in der letzten Phase ihres Lebens mit einem interdisziplinären Team aus den Bereichen Pflege, Sozialarbeit, Medizin, Seelsorge, Musiktherapie, Trauerbegleitung und Ehrenamt. 95 Prozent der Kosten werden von den Kassen übernommen, fünf Prozent müssen über Spenden finanziert werden. Dabei hilft der Kalender.

Verkauf des Foto-Kalenders im Kreis Plön und in Kiel

Trotz steigender Papierkosten wird der Kalender auch in diesem Jahr für 10 Euro angeboten. Verkauft wird er in vielen Buchläden, Apotheken und im Einzelhandel in Kiel, Plön, Heikendorf, Lütjenburg, Schönberg, Klein Barkau und Schwentinental. Wer eine Verkaufsstelle in seiner Nähe sucht, findet alle Adressen auf der Webseite: www.leviarts.de oder ruft Martina Levin-Müller unter 0176/62475472 direkt an.