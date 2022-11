54-Jährige wird in ihrer Wohnung in Preetz überfallen und ausgeraubt

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem schweren Raub: Eine 54-Jährige wurde am Mittwochvormittag vor oder in ihrer Wohnung in Preetz von einem Mann überwältigt und ausgeraubt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in der Wakendorfer Straße an.

Preetz. Nach einem schweren Raub in Preetz sucht die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen der Tat. Der Täter soll eine 54-Jährige vor oder in ihrer Wohnung in der Wakendorfer Straße überwältigt und durch Schläge verletzt haben.

Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr alarmierten Angehörige der Frau die Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten in den Bereich Wakendorfer Straße zwischen Hohenkamp und Wischkamp aus. Eine erste Sachverhaltsaufnahme ergab, dass die Frau von einem männlichen Täter überwältigt worden sein soll, berichtet die Polizei.

Opfer wird durch Schläge verletzt

Die 54-Jährige sei geschlagen und dadurch verletzt worden. Der Täter habe die Wohnung des Opfers durchsucht und sei mit einem geringen Bargeldbetrag sowie Wertgegenständen in unbekannte Richtung geflüchtet, so Polizeisprecherin Eva Rechtien. Später eintreffende Verwandte riefen die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Opfer in ein Krankenhaus.

Der männliche Täter soll eine Sturmhaube und Handschuhe getragen haben. Eine weitere Beschreibung der Person liegt zurzeit nicht vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochvormittag eine verdächtige Person im Bereich Wakendorfer Straße gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Tel. 0431/1603333 entgegen.