﻿Schwimmhalle am Strand in Laboe: Diese neuen Konzepte sollen geprüft werden

Die Zukunft der Schwimmhalle Laboe bleibt ungewiss. Seit März 2021 ist sie geschlossen. Eine Mehrheit der Kommunalpolitiker in Laboe möchte jetzt andere Nutzungskonzepte für das leerstehende Gebäude in den Fokus rücken. Das sind die Ideen.

Tanzsaal statt Schwimmhalle am Laboer Strand? Ein Makler soll prüfen, welches Nutzungskonzept an dem Standort umsetzbar sein könnte.

Laboe. Könnte die Schwimmhalle in Laboe bald ein großer Tanzsaal mit Meerblick werden? Zumindest die Mehrheit der Mitglieder im Laboer Werkausschuss, der für Hafen, Tourismus und Schwimmhalle zuständig ist, hat am Mittwochabend nach einem Antrag der SPD-Fraktion entschieden, dass sich ein Makler für Gewerbeimmobilien mit der Frage befassen soll, welche Art der Nutzung für den prominenten Standort am Strand infrage kommen könnte. Mit Ausnahme des Schwimmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Slenczek, Fraktionsvorsitzender der SPD, ist froh, dass der Antrag seiner Partei auch von CDU und LWG angenommen wurde. Lediglich die Grünen, die schon länger für den Erhalt der Schwimmhalle am alten Standort kämpfen, hatten in der Ausschusssitzung dagegen gestimmt. „Für einen großen Teil der Fraktionen in Laboe ist es überhaupt nicht mehr relevant, dass dort unten wieder eine Schwimmhalle eröffnet wird“, sagt er. Zudem hätten auch die Umlandgemeinden, mit denen die Gemeinde Laboe einen Zweckverband für den Neubau einer Schwimmhalle gründen möchte, diesen Standort abgelehnt, so Slenczek.

Schwimmhalle am Laboer Strand könnte auch Veranstaltungszentrum werden

„Es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiß, dass es dort unten weitergeht“, betont er. In dem parteieigenen Infoblatt hatten die Sozialdemokraten unlängst die Bürgerinnen und Bürger nach alternativen Ideen für eine Zukunft des Schwimmhallen-Gebäudes befragt. Das Ergebnis brachte laut Slenczek eine breite Palette an Perspektiven für einzelne Teilbereiche: Fest- und Tanzsaal, Veranstaltungs- und Sitzungsräume, Café, Sauna, Klettergarten, Markthalle, meeresbiologische Station, Co-Working-Spaces. Und einiges mehr, heißt es vonseiten der SPD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo Laboes Bürgermeister Heiko Voß kürzlich noch alte Schwimmhallenluft in dem leergepumpten Becken atmete, könnten sich nach einer Sanierung des Gebäudes tanzende Menschen bewegen. © Quelle: Ulf Dahl

Die wünscht sich nun, dass ein Fachmann alternative Konzepte prüft. „Für eine begründete Entscheidung zur Nachnutzung der Schwimmhalle sind mögliche Einnahmen von entscheidender Bedeutung“, heißt es in dem Antrag der SPD. Wichtige Fragen lauten daher: Welche Nachfrage könnte es für die Räume und Flächen der alten Schwimmhalle geben? Und wie viel Geld könnte die Gemeinde durch eine Verpachtung reinholen?

Dass eine gewinnbringende Nachnutzung des Schwimmhallengebäudes möglich ist, steht für die SPD mit Hinblick auf die Gebäudesubstanz außer Frage. Bereits im Jahr 2021 hatten die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter in Laboe eine Gebäudeanalyse durch das Büro s2n-Architekten in Kiel für die ehemalige Schwimmhalle beauftragt, welches jetzt zu dem Ergebnis kam, dass die Grundsubstanz des Gebäudes solide, aber sanierungsbedürftig ist. „Das Gebäude ist konstruktiv in einem sehr guten Zustand und ermöglicht durch seine statische Struktur eine Vielzahl von alternativen Nutzungsmöglichkeiten“, lautet das Fazit der Analyse.

Schwimmhalle Laboe: Entkernung und Sanierung für eine neue Nutzung kosten rund 7 Millionen Euro

Folgende Kosten werden durch das Architektenbüro für eine weitere Nutzung des Gebäudes veranschlagt: 2,2 Millionen Euro für die Entkernung, 2,5 Millionen für die Anpassung an eine neue Nutzung und 2,2 Millionen Euro für die Sanierung. Es werden auch konkrete Vorschläge für ein neues Konzept mit Co-Working-Spaces mit direktem Strandzugang, Strandbar, Öffnung des Promenadengangs durch das Gebäude, Sauna, Freitreppe und zwei großen Sälen im Obergeschoss gemacht.

„Wir sind in Bezug auf die neue Nutzungsart komplett offen“, sagt Tobias Slenczek. Einzig ein Hotel hält er an dem Standort für ausgeschlossen. Die Gebäudestruktur würde es nicht hergeben, eine Nutzungsgenehmigung wäre nach Ansicht von Slenczek schwer zu bekommen. Ein möglicher Abriss sollte „die absolut letzte Alternative“ sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Fraktion der Grünen hält die Entscheidung im Ausschuss für „grundsätzlich falsch“, betonen sie in einer Pressemitteilung. „Die Beratungen mit den Umlandgemeinden zur Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes sind in vollem Gange, und jetzt wird aus dem Nichts und ohne zeitliche Not eine Entscheidung herbeigeführt“, schreiben die Grünen. Sie seien der Meinung, dass letztendlich betriebswirtschaftliche Kriterien bei einer endgültigen Entscheidung durch den geplanten Zweckverband den Ausschlag geben werden.