﻿Schwimmhalle Laboe: Erste Gemeinden scheren aus

Steht der Neubau einer Schwimmhalle in Laboe auf der Kippe? Die ersten Umlandgemeinden, die sich der Gründung eines Zweckverbands für den Bau und Betrieb einer Halle anschließen wollten, scheren aus. Das sind die Gründe.

Laboe. Es sind nicht allein die Kosten für eine neue Schwimmhalle in der Region, die Bendfelds Bürgermeister Ingo Lage seit einiger Zeit Kopfzerbrechen bereiten. Es ist noch etwas ganz anderes. „Ich bin seit 20 Jahren Bürgermeister und verfolge die Schwimmhallen-Debatte von Anfang an. Es geht einfach nicht voran“, sagt er. Ende November warf seine Gemeinde das Handtuch. Kein Beitritt zum Zweckverband Schwimmhalle Laboe mehr. Keine Schwimmhalle in der Region. Alle in der Gemeindevertretung waren sich darüber einig. „Irgendwann wird man der Sache müde“, meint Ingo Lage. Jetzt folgen Gemeinden diesem Beispiel. Geht das Projekt Schwimmhalle Laboe baden?