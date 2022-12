﻿Schwimmhalle Laboe: Gemeinde hält am Zweckverband fest

Laboe will eine neue Schwimmhalle. Auch wenn es teurer wird. Gleichzeitig setzt das Ostseebad auf die Solidarität der Umlandgemeinden. So soll es jetzt weitergehen.

Laboe. Die Gemeinde Laboe hält an der Gründung eines Zweckverbands in der Region für den Bau und Betrieb einer Schwimmhalle fest. Trotz anteiliger Mehrkosten von 35 000 Euro jährlich, die dadurch entstehen, dass einige Umlandgemeinden nicht mit ins Boot steigen wollen. Gerade erst haben Lutterbek und Bendfeld das Handtuch geworfen. Andere Gemeinden wie Probsteierhagen, Dobersdorf oder Mönkeberg sind von vorn herein ausgeschert. Doch in Laboe bleibt man weiterhin optimistisch.

„Wir wollen die Lücke in der Deckungslage schließen“, betont Laboes Bürgermeister Heiko Voß. Fast alle Fraktionen, sogar die Grünen in Laboe, die zumindest einem Neubau auf der grünen Wiese skeptisch gegenüber stehen, haben am Mittwochabend in der Sitzung der Gemeindevertreter zugestimmt, als es darum ging, den finanziellen Anteil Laboes pauschal von 300 000 Euro auf 350 000 Euro jährlich für eine neue Schwimmhalle zu erhöhen. Die LWG wollte dem nicht zustimmen: „Die Gemeinde Laboe hat eine Vielzahl von Aufgaben zu stemmen, daher sehen wir diese hohe Summe als nicht finanzierbar an“, meint Fraktionsvorsitzende Annette Kleinfeld.

Neubau einer Schwimmhalle: jährlicher Bedarf bei rund einer Million Euro

Insgesamt liegt der jährliche Bedarf nach einem Gutachten für den Bau und Betrieb einer neuen Schwimmhalle auf der grünen Wiese in Laboe bei rund einer Million Euro. Derzeit teilen sich diesen Betrag nach einem individuellen Verteilungsschlüssel elf potenzielle „Geber-Gemeinden“: Barsbek, Brodersdorf, Fiefbergen, Heikendorf, Krummbek, Laboe, Schönberg, Stein, Wendtorf, Wisch und Schönkirchen. Die Gemeinde Schönkirchen ist in den Gesprächen dabei, hat aber noch keine finale Entscheidung getroffen.

„Der Beschluss der Gemeindevertretung Laboe spiegelt deutlich den Willen der Laboerinnen und Laboer für eine Lösung wider“, erklären die Grünen in Laboe ihre Unterstützung. Sie verfolgen allerdings einen anderen Ansatz für den Zweckverband. „Laboe baut, wir als Region betreiben gemeinsam“, sagt Michael Meggle für die Fraktion Grüne-Laboe. Das bringe mehr Planungssicherheit, so die Grünen.

Auch die SPD in Laboe schwimmt in Sachen Hallenbad ganz oben auf der Welle. „Wir in Laboe tun alles dafür, dass dieser Zweckverband sich gründen kann“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Slenzek. Es müssten jetzt dringend Entscheidungen gefällt werden, meint er. „Wir haben unseren Willen dadurch gezeigt, dass wir bereit sind, mehr Geld zu geben. Laboe braucht sich in keiner Weise zu verstecken“, so Slenczek.

Laboe appelliert an Umlandgemeinden, seinem Beispiel zur Finanzierung eines Zweckverbands zu folgen

Nun sollen die Umlandgemeinden diesem Beispiel folgen. Finden zumindest die Laboer. Ihren aktualisierten Beschluss zur Finanzierung des Zweckverbands erweiterten sie daher um einen dringenden Aufruf: „Die Gemeinde Laboe appelliert an die Umlandgemeinden, dieser Beschlussfassung bis zum 28. Februar 2023 zu folgen“, heißt es dort. Laboe macht also Druck. Auch die Nachbargemeinden sollen tiefer in die Tasche greifen, um die Lücke zu füllen.

„Es geht erstmal nur darum, die Grundsätzlichkeit festzustellen“, sagt Laboes Bürgermeister Heiko Voß. Man habe bislang weder über die aktuellen Preissteigerungen auf dem Markt, noch über Details der Energieversorgung für eine Schwimmhalle gesprochen. Das sei zweitrangig, so der Bürgermeister. Bloß der Standort bleibe weiterhin klar: auf der grünen Wiese. Dort wurden drei potenzielle Grundstücke ausgewählt, von denen allerdings nicht mehr alle verfügbar sind. Voß: „Nach einer juristischen Einschätzung verbleibt uns noch genau eine Fläche für den Schwimmhallen-Neubau.“

Der Förderverein Hallenbad Laboe, der sich für den Erhalt des alten Schwimmhallen-Standorts einsetzt, begrüßt das aktuelle Vorgehen der Gemeinde. „Wir finden es durchaus positiv, dass Laboe zum Ausdruck bringt, dass sie eine Schwimmhalle will“, erklärt Manfred Krutzinna vom Förderverein. Allerdings halte es der Förderverein für richtig, wenn der Zweckverband über den Standort entscheidet. „Es sollte möglichst kostengünstig für alle werden. Wir glauben, da spricht vieles für den alten Standort.“