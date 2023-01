﻿Schwimmhalle Laboe: So wollen Fraktionen im Kreis Plön sie unterstützen

Schwimmen ist lebenswichtig, finden die Fraktionen von Klar.Grün, FDP, der Linken und UWG im Kreis Plön. Daher wollen sie kommunale Bäder zukünftig finanziell unterstützen – auch ein neues Schwimmbad in Laboe. Gemeinsam appellieren sie an die Gemeindevertreter in Laboe und aus dem Umland, in Sachen Standort umzudenken.

Laboe. Die Zukunft der Schwimmbäder in der Region beschäftigt einige Fraktionen im Plöner Kreistag. Vertreterinnen und Vertreter von Klar.Grün, FDP, Linker und UWG wollen im neuen Jahr einen gemeinsamen Antrag zur finanziellen Förderung aller kommunaler Bäder im Kreis Plön auf den Weg bringen – darunter fällt ausdrücklich auch eine neue Schwimmhalle in Laboe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer weniger Kinder und Erwachsene seien sichere Schwimmer, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Fraktionen. Es fehle sowohl an einem ausreichenden Schulschwimmangebot als auch an privaten Schwimmkursen. Als einen der Hauptgründe hierfür nennen sie „die nicht ausreichende Verfügbarkeit von Schwimmbädern“, also beispielsweise von Hallenschwimmbädern oder Freibädern.

Antrag von Klar.Grün, FDP, Linker und UWG: 375.000 Euro jährlich für die kommunalen Bäder im Kreis Plön

Da der Bau, die Instandhaltung und der laufende Betrieb von Schwimmbädern „eine teure Angelegenheit“ seien, wollen die Fraktionen die finanzielle Belastung der Kommunen zukünftig verringern. Ihr gemeinsamer Antrag für die Sitzung des Kreistags am 2. Februar lautet daher: „Für den laufenden Betrieb bereits bestehender, sowie etwaiger nach Sanierung wieder eröffneter oder neu errichteter kommunaler Schwimmbäder wird ein Betrag in Höhe von EUR 375.000 im Haushalt 2023 sowie in gleicher Höhe jährlich in den Folgehaushalten bereitgestellt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausdrücklich wollen die Vertreter von Klar.Grün, FDP, Linker und UWG damit auch „ein Zeichen in Richtung Laboe senden“. Allerdings setzen sie sich für den alten Standort am Strand ein. „Wir plädieren klar für den Erhalt der Schwimmhalle am Strand. Die Argumente liegen unseres Erachtens auf der Hand“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung zur Standortfrage, der sich auch die paneuropäische Partei Volt im Kreis Plön anschließt.

Schwimmhalle am Strand als Touristenmagnet mit positiver Wirkung über Laboe hinaus

Folgende Punkte werden genannt: Der Standort am Strand sei „einzigartig und hochattraktiv“, eine attraktive Schwimmhalle am Meer sei „ein Touristenmagnet“ mit einer positiven Wirkung weit über Laboe hinaus – und auch interessant für die Menschen im Kreis Plön. Eine Erneuerung der alten Schwimmhalle sei planerisch viel zügiger umzusetzen als ein Neubau auf der grünen Wiese, zudem hätten die Menschen in Laboe mehrfach in Bürgerentscheiden und zuletzt mit einem klaren Umfrageergebnis für den Standort am Meer plädiert. „Dies gilt es zu respektieren“, schreiben die Fraktionen.

Das vielfach angeführte „Parkproblem“ sei ihrer Meinung nach elegant und innovativ lösbar durch einen autonomen elektrischen Bus, der zwischen dem Großparkplatz am Ehrenmal und dem Hafen pendeln könnte. „Wir können die Argumentation der örtlichen Fraktionen von CDU, SPD und LWG nicht nachvollziehen. Insbesondere das Hauptargument der Parkplatzfrage wird doch durch diese Fraktionen selbst ad absurdum geführt mit ihren Gedankenspielen beispielsweise für einen Tanzpalast.“

Lesen Sie auch

Gemeinsam appellieren die Kreistagsfraktionen an die Gemeindevertretung in Laboe und an die Umlandgemeinden, den Standort auf der grünen Wiese zu überdenken. Sie selbst wollen in dieser Sache aktiv werden. Für den 21. Januar 2023 planen sie eine Punsch- und Anbade-Aktion an der Schwimmhalle in Laboe für alle. „Wir wünschen uns ein Umdenken bei den Skeptikern und hoffen auf die baldige Realisierung einer Schwimmhalle für alle am Meer.“