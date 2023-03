﻿Eine zweite Chance für Kleider und Co. in Plön

Anett Mannischeff setzt auf Nachhaltigkeit und echte Schnäppchen. In den Räumen ihres ehemaligen Frieseursalons hat sie das Second Hand Lädchen in Plön eröffnet. Hier verkauft sie gebrauchte Kleidung, Schuhe und auch Accessoires.

Plön. Es hat Wohnzimmeratmosphäre, das neue Second Hand Lädchen in Plön. Die Tulpen stehen auf dem Tisch, die Tapete bringt etwas Gemütliches mit, in der Ecke steht eine aufgearbeitete Telefonbank von anno dazumal. Anett Mannischeff verkauft hier gebrauchte Damen- und Herrenkleidung. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ihr dabei wichtig. Warum muss so viel Kleidung weggeschmissen werden? Hier bekommen Blusen, Hosen, Kleider, Jacken, Schuhe, aber auch Taschen, Gürtel und Accessoires eine zweite Chance.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vergleichbares hat in Plön gefehlt. Zwar gibt es das Sozialkaufhaus und die Kleidergarage der Kirchengemeinde – aber einen echten Secondhandladen hat die Kreisstadt nicht. Nun wird man am Markt 20, hinter der Nikolaikirche, fündig.

Im Haus am Markt 20, hinter der Plöner Nikolaikirche, befindet sich das Second Hand Lädchen. Hinter den Fenstern mit den blauen Rahmen gibt es Kleidung und Accessoires aus zweiter Hand. © Quelle: Anja Rüstmann

In den Räumen war viele Jahre eine Arztpraxis. Mehr als 14 Jahre war es auch „Der kleine Friseur“, den die 50-Jährige damals im Erdgeschoss ihres Wohnhauses betrieb. Nun wollte sie sich umorientieren, hing im Oktober Schere und Kamm an den Nagel. Schon während der Corona-Zeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Restaurieren alter Möbel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Besuch in anderen Städten kam ihr die Geschäftsidee

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sie. Beim Besuch von Second-Hand-Läden für Bekleidung in anderen Städten kam ihr dann die Geschäftsidee für Plön. Zusammen mit ihrem Ehemann richtete sie den Laden neu ein – übrigens fast alles mit gebrauchten Möbeln.

Die 25 Quadratmeter wirken gemütlich, die Kleidung ist nach Größen sortiert. Anett Mannischeff will hier nicht nur kleine Größen anbieten und hofft auf XL-Klamotten. Einige sind schon da. Die Ladenbesitzerin nimmt Kleidung in Kommission und legt dann einen Preis fest. Die Hälfte des Verkaufspreises bekommt der Anlieferer. Bei der Preisgestaltung informiere sie sich bei einschlägigen Modegeschäften und Wiederverkäufern im Internet, „ich nehme dann ein gesundes Mittelmaß“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Sie nimmt nur gewaschene Kleidung an und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Dass Pullover, Hosen, Blusen oder Schuhe weitergegeben werden und nicht sofort in der Tonne landen, wenn sie nicht mehr gefallen oder zu klein geworden sind, sei nun wirklich nicht ungewöhnlich. „Das ist doch in Familien nichts anderes, da tragen die Kinder die Bekleidung ihrer älteren Geschwister auf“, sagt Anett Mannischeff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Kopf bis Fuß kann sich Frau im Second Hand Lädchen neu einkleiden, und es gibt auch eine Ecke für Männersachen – die aber noch ausbaufähig ist. Wer stöbert, findet kleine Schätze auf den Bügeln. Eine Gant-Bluse ist mit 25 Euro ausgezeichnet, eine schwarze Calvin Klein-Lederjacke für 96 Euro. Es gibt ein René Lezard-Seidenkleid, Ralph Lauren-Gürtel. Im absoluten Retro-Look ist eine braune Lederjacke zum Schnäppchenpreis.

Vom Blazer bis zum Blümchen-Kleid

Anett Mannischeff geht weiter. 10 Euro für eine Orsay-Bluse, ein Blazer in orange, zweimal getragen und von einem großen Trachtenmoden-Hersteller hat sie für 90 Euro. Und dann ist da noch ein wunderschönes, ärmelloses Blümchen-Kleid. „Das ist von meiner Mutter, es ist maßgeschneidert worden und sie trug es beim Polterabend“, erzählt sie. Wie ärgerlich, dass sie selber dafür zu groß ist. So wird eine Käuferin gesucht, die für 20 Euro zuschlagen kann.

Pumps und Winterstiefel, Sandalen und Sneaker stehen im Geschäft, Handtaschen, Gürtel, Schals. Alles aus zweiter Hand. Und wer fündig geworden ist, bekommt noch etwas Gebauchtes. „Über Jahre habe ich Papiertüten gesammelt“, erzählt Anett Mannischeff. Die will sie jetzt den Käuferinnen und Käufern mitgeben. „Ich wollte auf keinen Fall Plastiktüten“, sagt sie. Natürlich nicht. Wer so auf Nachhaltigkeit setzt, muss auch bei den Tragetaschen konsequent sein. „Ich hoffe, mein Laden wird für Plön eine Bereicherung.“

Das Second Hand Lädchen, Markt 20, in Plön hat dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 sowie 14 bis 17 Uhr geöffnet, freitags von 10 bis 15 Uhr. Warenannahme ist nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 04522/7446222 möglich.