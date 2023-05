﻿Seenotretter: Initiative „Kutterboard“ spendet in Laboe 23 200 Euro

Laboe. Die Seenotretter an Nord- und Ostsee dürfen sich über eine gewaltige Spendensumme freuen. Allein durch den privaten Einsatz von begeisterten Hobby- und Meeresanglern in Schleswig-Holstein kamen 23 200 Euro zusammen, die jetzt auf der Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Laboe überreicht wurden. Auch die Laboer Seenotretter werden mit dem Geld unterstützt.

Alles fing mal mit einer kleinen Anglergruppe auf der „MS Blauort“ im Hafen von Laboe an. Regelmäßig nahm Meeresangler Thomas Stühm aus Itzehoe dort mit seiner Angelrute an Hochseefahrten teil und hatte irgendwann die Idee, mit gebrauchten Anglersachen etwas für den guten Zweck zu tun. Für die Seenotretter, die auch sein Leben als Angler irgendwann mal retten könnten und im Laboer Hafen direkt gegenüberlagen.

Mit einer dreistelligen Spendensumme startete das Projekt zunächst analog und bekam kurz darauf einen Namen: Kutterboard. Seit 2011 gibt es eine stetig wachsende Gruppe in den sozialen Netzwerken, mittlerweile sind es 2000 Unterstützerinnen und Unterstützer aus mehreren Ländern, die gebrauchtes Anglermaterial und andere maritime Dinge im Internet für den guten Zweck versteigern.

Spendenaktion für die Seenotretter: Kunst, Angelsachen und Skandinavienreise wurden versteigert

Bei der vierten offiziellen Aktion von Kutterboard waren auch gestiftete Bilder von Künstlerin Anne Haß aus Schwentinental und Maler Heinrich Stremmer aus Kaltenkirchen dabei. Der Heikendorfer Meeresangler Tilo Evers trennte sich von einem Teil seiner Anglersachen für den guten Zweck. Und ein Anruf aus Norwegen brachte der Gruppe nicht nur internationale Kontakte, sondern gleich zwei begehrte Angelreisen nach Skandinavien ein, die sie versteigern konnten.

Außerdem ließen sie Kaffeebecher mit ihrem Logo drucken, welches das Symbol des Spendenschiffs der Seenotretter enthält. „In der harten Zeit der Corona-Pandemie wurden Hunderte von Päckchen und Paketen mit der Post versendet“, berichtet Thomas Stühm von der Aktion.

Das ersteigerte Geld fließt nur zu einem Teil in die Laboer Station. Dort soll nach Auskunft von Jörg Ahrend, Leiter des DGzRS-Informationszentrums in Schleswig-Holstein, ein Rudergerät für die Fitness des insgesamt neunköpfigen Stationsteams angeschafft werden. „Die Fitness ist für unsere Seenotretter genauso wichtig wie die Ausstattung“, so Ahrend. Ein Großteil der Spendensumme fließt in den Neubau eines Seenotrettungskreuzers für den Darß.