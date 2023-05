﻿Plöns Restaurant auf dem Wasser hat Geburtstag

Plön. Auf dem Wasser des Großen Plöner Sees ein Steak oder Seelachsfilet genießen – das wird im Kanu und selbst auf so manchem Segelboot schwierig. Seit zehn Jahren ist genau das aber im Restaurant Seeprinz in Plön möglich. Auf einer Terrasse, die über dem See gebaut ist. Mit freiem Blick aufs Wasser. Und übrigens mit Anlegemöglichkeiten für Segler und Paddler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lage ist einmalig. Als sich Daniela Wolf und Dirk Jaensch das Objekt 2012 anschauten, waren sie „geflasht“. „Hier scheint immer die Sonne“, sagt Jaensch. Und wenn es windig ist, werden Glasscheiben hochgefahren, auf maximal 1,90 Meter Höhe. „Die kann jeder Gast selbst verstellen“, erklärt der Betriebsleiter.

Restaurant Seeprinz in Plön: Vor der Eröffnung kam die Kernsanierung

An der Stelle am Strandweg gleich neben der Einfahrt zum Bootshafen gab es eine Landzunge, die einige Plöner als Badestelle nutzten. In den 1950er-Jahren wurden ein paar Bänke aufgestellt, es kam ein Kiosk dazu. 1958 wurde der Seepavillon gebaut – auf einem Fundament auf der Landzunge. Ein gelber Klinkerbau, der nicht mehr zeitgemäß war. Die Gastronomen mussten kernsanieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wände wurden eingerissen, die Küche vergrößert, sämtliche Leitungen erneuert, der Fußboden neu verlegt und der Wintergarten baulich verändert – transparenter. Für die Seeterrasse wurden Stahldalben bis zum 18 Meter tief in den See gerammt. Der Seeprinz wurde weiß. „Vom Wasser ergibt es eine Silhouette mit weißem Seeprinz, dahinter roter Kirche und weißem Schloss“, erzählt Jaensch.

Vor zehn Jahren wurde monatelang gebaut. „Wir haben einen Tag vor der Eröffnung noch im Scheinwerferlicht die letzten Holzdielen verschraubt“, erinnert sich Daniela Wolf. Ab dem 19. Mai 2013 konnten die Gäste kommen. Sie und ihr Mann haben seit Jahrzehnten Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt, im Harz, in Timmendorfer Strand und am Lübecker Flughafen. Sie wussten, was sie tun.

Der Seeprinz bietet eine ganztägige Küche, im Sommer arbeiten knapp 30 Angestellte (inklusive Aushilfen) hier, von Ostern bis Oktober gibt es keinen Ruhetag. Auf der Speisekarte stehen regionale Spezialitäten, es gibt mediterrane Einschläge und seit drei Jahren werden auch die veganen Gerichte ausgeweitet. Zurzeit ist Spargel im Angebot, es kommt frischer Fisch und im Oktober wird es herzhaft.

Beim Winzer einen eigenen Seeprinz-Cuvee kreiert

„Wir verkaufen nur das, was wir selbst mögen“, sagt das Seeprinzen-Paar. Das gilt vor allem für den Wein. Bei einem Winzer im Taubertal haben sie ihre ganz eigene Seeprinz-Cuvée kreiert. Eine Brauerei stellt Seeprinz (ein helles Vollbier) und Seeprinz-Dark her. Sie wissen, was bei den Gästen am besten ankommt und verraten: Segler trinken am liebsten Bier, die Segler-Damen Aperol Spritz, Erdbeer-Rhabarber-Spritz oder einen Batida-Cocktail. Bei den Paddlern sind es dagegen öfter Soft-Drinks oder Alsterwasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Seeterrasse werden Plätze reserviert – was nur wenige Restaurants machen. Die großen Sonnenschirme (die auch starken Wind bis 109 km/h aushalten) können zur elektrisch betriebenen Heizung werden. Auf dem Dach des Seeprinzen befindet sich eine Wetterstation. „Bei Wind mit 60 km/h wehen aber schon die Haare, und die Salatgarnitur fliegt vom Teller“, berichtet Jaensch schmunzelnd.

Lesen Sie auch

Die Seeterrasse des Seeprinzen ist in Plön etwas Besonderes. Das wissen die Gäste aber auch zu schätzen. Und Daniela Wolf und Dirk Jaensch freuen sich immer wieder über den bunten Mix. Wenn die Braut im weißen Kleid mit der kleinen Hochzeitsgesellschaft gleich neben Paddlern mit Rettungswesten, die barfuß unterwegs sind, sitzt – dann sind auch die Radler nicht weit, die hier auf ihrer Tour eine gepflegte Rast einlegen. „Wir bieten Ausflugsgastronomie in gehobenem Stil“, sagen Daniela Wolf und Dirk Jaensch.

Seeprinz, Strandweg 1 in Plön, Tel. 04522/7897155, mail@seeprinz-ploen.de