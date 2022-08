﻿Selent und Mönkeberg: Picknick in gleicher Kleidung zieht viele an

Die einen kommen in Blau, die anderen in Weiß. Hauptsache in einheitlicher Farbe. Gleich zwei Möglichkeiten, möglichst in gleicher Kleidung unter freiem Himmel zu essen und zu trinken, gab es am Wochenende beim White Picknick in Selent und der Blaupause in Mönkeberg.

Selent/Mönkeberg. Die Aussicht ist schon einmalig. Sowohl beim White Picknick in Selent als auch bei der Blaupause in Mönkeberg. Mit Blick auf den Selenter See an der Badestelle Moltörp oder auf die Kieler Förde an der Germaniakoppel können die Besucherinnen und Besucher mit Aussicht aufs Wasser picknicken – in möglichst gleicher Farbe.

Auf der Liegewiese am Selenter See sind unter den Bäumen mehrere Tische mit weißen Tischdecken aufgestellt. Viele haben ihre Körbe mit eigenen Leckereien dabei, andere holen sich im Kiosk Badehaus einen Snack und Getränke. „Da werden alte Heimatgefühle wach“, sagt Carmen Streckenbach. Sie sei in Selent aufgewachsen und später weggezogen, erzählt die 56-Jährige. Demnächst zieht sie wieder in den Ort mitten im Kreis Plön.

White Picknick in Selent: Essen am Wasser schmeckt viel besser

Auch ihre Freundin Nicole Rönnau (55) hat in den 1980er-Jahren dort gelebt. Als sie von dem Event erfuhr, beschloss sie mitzumachen. „Das ist so schön hier am See“, schwärmt sie und packt den mitgebrachten Nudelsalat und die Frikadellen aus. „Am Wasser schmeckt Essen doch gleich viel besser“, meint Carmen Streckenbach und lacht.

Am Nebentisch ist sogar die kleine Sektflasche weiß. Ute (72) und Helmut (75) Heitmann sowie Dorit und Dieter Cawello (beide 66) kommen alle aus Selent. Die Farbe sei ihnen eigentlich egal, aber das White Picknick sei ein schöner Anlass, sich zu treffen, erklärt Helmut Heitmann. Weiß passe auch gut zum Sommer.

Wer in Mönkeberg zur Germaniakoppel kommt, blickt nicht nur auf die blaue Förde, sondern auch auf blaue Hemden, Hosen und Kleider auf der Wiese. Dort sind die Tische ganz in Blau eingedeckt. In ihrer Wandergruppe mache jeder mal Vorschläge, wo sie hingehen könnten, berichtet Renate Talanow. Diesmal sei die Wahl auf die Blaupause gefallen.

Blaupause in Mönkeberg mit Blick auf die Kieler Förde

Zusammen mit Elke Grünheid und Iris Herold hat sie sich gerade einen Burger am Stand geholt, den sie nun mit Blick auf Meer, Schiffe und Segelboote genießen. Allerdings seien sie ein bisschen enttäuscht: Sie hatten gehofft, dass mehr los ist.

Als Hildegard Mersmann an den Tisch kommt, wird es fröhlich. Die Bürgermeisterin will eigentlich nur kleine tragbare Aschenbecher verteilen, bleibt aber für einen Klönschnack stehen. „Seit fünf Jahren bin ich im Amt, seit fünf Jahren gibt es die Blaupause“, erzählt sie.

Angefangen habe man mit einem Jazz-Frühschoppen, dann sei das Programm ausgebaut worden. Sie blickt auf den Stand des Kita-Fördervereins, vorbeischwebende Riesenseifenblasen, Kletterturm und Spielgeräte. „Wir wollen ein bisschen was für die Bevölkerung tun“, sagt sie.