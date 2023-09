﻿Seltene Efeu-Seidenbiene in Preetz: Wo summt es noch?

Preetz. Eine neue Tierart zu entdecken, geschieht nicht allzu oft im dicht besiedelten Europa. Dabei verhält sich die Efeu-Seidenbiene (Colletes hederae) auffällig, denn sie fliegt auch Efeu an besiedelten Orten an.

Von September bis Oktober ist sie aktiv und sammelt fast ausschließlich Efeupollen. Das erste Vorkommen der Efeu-Seidenbiene für Schleswig-Holstein wurde an einem blühenden Efeu der Preetzer Café-Stuben nachgewiesen.

Das war vor drei Jahren. „Die Art wurde von dem Preetzer Bienenkundler Kay Adam erstmals im Jahr 2020 an diesem Efeu im Garten der Café-Stuben in der Lange Brückstraße gefunden“, erzählt Arne Drews. Erst 1993 sei die Efeu-Seidenbiene überhaupt wissenschaftlich beschrieben worden.

Efeu-Seidenbiene in Preetz entdeckt

Bisher fliege die Efeu-Seidenbiene an keinem anderen Efeu in der Stadt, sagt der Bienenkundler. Der Preetzer ist mit Sohn Ole gekommen. Es summt und brummt am Efeu im Garten des Cafés. Auch der Heckenefeu am Sandweg zur Schwentine ist voller Leben.

Wer die grünlichen Blütendolden des Efeus näher betrachtet, kann neben zahlreichen Schwebfliegen, Schmetterlingen und der Honigbiene die Efeu-Seidenbiene entdecken.

Schnell hat der 20-jährige Ole eine Efeu-Seidenbiene in einem Gläschen gefangen. Auf den ersten Blick könne man sie mit der ungefähr gleich großen Honigbiene verwechseln, erklärt Arne Drews.

Zum Verwechseln ähnlich: die Efeu-Seidenbiene

Aber an den sehr viel helleren, weißlichen, breiten Hinterleibsbinden und dem hellbraunen Pelz auf der Oberseite des Brustabschnitts sei die Efeu-Seidenbiene eindeutig zu erkennen.

„Honigbienen haben sehr breite flache Hinterschenkel, da lagern sie Pollen an“, erklärt Drews. „Deshalb haben sie hinten immer so dicke Pollenhöschen an.“ Die Efeu-Seidenbiene sammelt ihren Pollen mehr unterm Bauch.

Weitere Wildbienen-Arten, mit der man die Efeu-Seidenbiene verwechseln könne, flögen so spät im Jahr eigentlich nicht mehr. Die Efeu-Seidenbiene bildet keine Völker, sondern jedes Bienenweibchen trägt den Pollen in einen eigenen, tief in sandigen Boden gegrabenen Gang hinein.

Bienenkundler suchen Efeu-Seidenbiene

Zum Pollenproviant in den Brutzellen am Ende des Ganges legt das Weibchen jeweils ein Ei. Die Efeu-Seidenbienen nisten gern in Kolonien. Ihre Bodenlöcher können auf spärlich bewachsener Erde oder sogar in Sandkästen dicht nebeneinander gefunden werden. Im darauffolgenden Herbst schlüpfen sie dann. Efeu-Seidenbienen sind friedlich und völlig harmlos.

„Ich bin mit anderen Bienenkundlerinnen und Bienenkundlern des Landes auf der Suche nach der Efeu-Seidenbiene“, erzählt Arne Drews. „Bisher fliegt die Art auch an keinem anderen Efeu in der Stadt.“

Um sich ein genaueres Bild über die Verbreitung der Efeu-Seidenbiene im Kreis Plön zu machen, bittet Arne Drews um Mithilfe. Wer meint, eine Efeu-Seidenbiene entdeckt zu haben, kann eine E-Mail mit Bild der Efeu-Seidenbiene an arne.drews@web.de schicken.

Die Efeu-Seidenbiene kann auf den ersten Blick mit der etwa gleich großen Honigbiene verwechselt werden. Sie hat aber sehr viel hellere, breite Hinterleibsbinden und hellbraunen Pelz auf der Oberseite des Brustabschnitts. © Quelle: Signe Hoppe

Ein Aufruf im Jahr 2022 zur Suche nach der Efeu-Seidenbiene im Südosten des Landes habe eine Reihe neuer Funde in Mölln, Grambek und Ratzeburg gebracht. Drews: „Ansonsten bleibt es in Preetz bei dem Bestand im Kaffeegarten.“

Wer entdeckt die Efeu-Seidenbiene?

Kay Adam, die Drews und andere Bienenkundler besuchen aktuell die Preetzer Café-Stuben-Efeus häufiger. Dabei wurden bisher noch keine Männchen gefunden und der Aufenthaltsort der Brutlöcher ist ebenfalls unbekannt.

„Um der Efeu-Seidenbiene zu helfen, sollte man im eigenen Garten den Efeu seltener schneiden, damit er zur Blüte kommt“, rät Drews. Ausschließlich die Weibchen der Efeu-Seidenbiene sammeln den Pollen.

Vater und Sohn sind sich einig, dass die Klimaerwärmung eine Rolle spielt, warum sich die Efeu-Seidenbiene von Süddeutschland Richtung Norden ausbreitet.

