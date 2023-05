﻿Senioren schlagen Alarm: Zu wenige Pflegeplätze für ältere Klausdorfer

Schwentinental. Wer bis an sein Lebensende in Klausdorf wohnen bleiben möchte, hat es schwer, eine passende Bleibe zu finden, sagen Holger Malterer und Heidrun Clausen. Sie engagieren sich in der Initiative „Altersgerechtes Wohnen in Klausdorf“ und schlagen nun Alarm. Im Ortsteil gebe es schon jetzt zu wenige seniorengerechte Wohnungen oder Pflegeplätze. Und die Lage werde sich noch weiter verschlimmern, sagen sie. Die Babyboomer kommen ins Rentenalter.

Laut einer Sozialraumanalyse zu Klausdorf werde der Anteil der betagten Menschen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Schon 2022 lebten in Klausdorf rund 1700 Menschen im Alter zwischen 61 und 70 Jahren und noch einmal so viele zwischen 71 und 80 Jahren. 104 Menschen waren über 90 Jahre alt. Die Sozialraumanalyse prognostizierte, dass 2030 in Klausdorf fast 600 Menschen im Alter von über 80 Jahren leben werden.

Klausdorf: Immer mehr Demenzkranke in Zukunft

Daher fordert die Initiative mehr Plätze für betreutes Wohnen, für Demenz-Wohngemeinschaften, für teil- und vollstationäre Pflege und dazu einen Treffpunkt im Quartier – und überhaupt die Schaffung geeigneter attraktiver Wohnprojekte.

60 bis 70 Plätze müssten in einer vollstationären Pflege direkt in Klausdorf entstehen, zwölf Plätze werden für die teilstationäre Pflege benötigt. Dazu zwei Pflegewohngemeinschaften für Demenzkranke mit insgesamt 24 Plätzen. „Laut der Prognosen könnten im Jahr 2030 160 Demenzkranke in Klausdorf leben“, sagt Holger Malterer.

Holger Malterer und Heidrun Clausen sagen, dass viele alte Klausdorfer aus dem Ortsteil wegziehen, weil sie hier keine Bleibe im Alter finden. © Quelle: Jorid Behn

Eine Demenzeinrichtung oder ein Altenheim gibt es in Klausdorf bisher nicht. Ältere Klausdorfer und Klausdorferinnen können lediglich in der Schwentine-Seniorenresidenz in Klausdorf unterkommen. Das ist aber kein Pflegeheim. 60 Wohnungen für ein betreutes Wohnen gibt es dort. Die Mieter und Mieterinnen leben dort selbstständig. In einem Gemeinschaftsraum können sie zusammenkommen, Nachmittage verbringen, Feste feiern oder gemeinsam essen.

Doch die Nachfrage übersteige das Angebot, sagen Heidrun Clausen und Holger Malterer. Den meisten Älteren bleibe häufig nichts anderes übrig, als aus Klausdorf wegzuziehen. „Sie wandern nach Ellerbek oder in die Probstei aus und verlieren ihre angestammte Umgebung.“ Dabei sei es gerade für die älteren Menschen wichtig, in Klausdorf wohnen zu bleiben – dort, wo sie wahrscheinlich einen Großteil ihres Lebens verbracht haben, und dort, wo ihre Freunde und Bekannten wohnen. Daher würde auch eine neue Einrichtung in Raisdorf den älteren Menschen nicht weiterhelfen. „Raisdorf ist nicht das eigene Quartier“, sagt Heidrun Clausen.

Schwentinental: Stadt sieht wenig Handlungsspielraum

„Die Initiative erwartet von der Stadt, dass sie in Klausdorf die Möglichkeiten des sozialen Wohnungsbaus auslotet, die Versorgung mit Lebensmitteln absichert und auch die medizinische Infrastruktur unterstützt“, sagt Heidrun Clausen. „Bei gut 5000 Einwohnern im Ortsteil brauchen wir mehr Möglichkeiten für Senioren.“

Das sieht auch Bürgermeister Thomas Haß so. „Ich kann die Sorgen verstehen“, sagt er. „Es fehlen uns aber die geeigneten Flächen, auf denen auch die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.“ Es habe bereits Anfragen gegeben, ein Seniorenheim am Ritzebeker Weg zu bauen. Das sei allerdings rechtlich nicht möglich, weil dort nur Einfamilienhäuser stehen. Ein mehrstöckiges Seniorenheim hätte sich nicht in die Umgebung eingefügt. „Wir haben den Bauwilligen gefragt, ob er sich eine andere Fläche in Klausdorf vorstellen könnte, doch die habe er nicht gefunden“, erklärt Thomas Haß.

Auch die Überlegungen, auf der Fläche hinter Rewe ein generationsübergreifendes Wohnquartier zu entwickeln, liegen momentan auf Eis. Das sei ein politischer Beschluss gewesen, weil es schwierig sei, die Fläche an den Ortsteil anzubinden, erklärt Thomas Haß.

