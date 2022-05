Seniorenbeirat Schönberg: Zu wenig Kandidaten

Wenn am 15. Juni in Schönberg ein neuer Seniorenbeirat gewählt werden soll, könnte die Wahl mangels Kandidaten scheitern. Drei Mitglieder wollen die Arbeit fortsetzen, sieben sollen es sein.

Schönberg.Ein Drittel der Schönberger Einwohner sind älter als 60 Jahre und damit zählen sie zur Gruppe der Senioren. Um deren Interessen innerhalb der Gemeinde kümmert sich in Schönberg seit Jahrzehnten der Seniorenbeirat. Doch der steht jetzt auf der Kippe. Am 15. Juni stehen die Neuwahlen an, aber es gibt derzeit nur drei Kandidaten, sieben sind laut Satzung notwendig.

Bernd Carstensen ist seit neun Jahren Vorsitzender des Seniorenbeirats in Schönberg. Er war seinerzeit gemeinsam mit Siegrid und Harald Tibus angetreten, sich für die Interessen der Senioren einzusetzen. Vor allem bei kommunalpolitischen Entscheidungen hatten er und sein Team auf die Belange der Älteren unter den Mitbürgern hingewiesen. Dabei war auch vieles erreicht worden. „Wir konnten der Gemeinde eine umfangreiche Dokumentation übergeben, wo es Defizite für Senioren im Ortsgebiet gibt“, berichtete Bernd Carstensen. Dabei sei zwar nicht alles umgesetzt worden, doch vieles fand auch Berücksichtigung. Unter anderem im Verkehrskonzept, das den Ausbau der Barrierefreiheit empfiehlt. Auch das Thema Bushaltestellen und Bänke stieß auf offene Ohren der Gemeindevertreter.

Vier von sieben Mitgliedern des Seniorenbeirats Schönberg machen nicht weiter

Bernd Carstensen steht nun nach neun Jahren nicht wieder zur Wahl, ebenso wenig wie seine Ehefrau Inge, Anke Schüler und Johanna Thiel. Hans-Jürgen Ehmke (72) sowie Siegrid (71) und Harald Tibus (74) wollen ihre Arbeit fortsetzen. „Wir waren ein tolles Team, und das werden wir hoffentlich auch wieder. Wir sind als Seniorenbeirat in Schönberg angekommen, wir werden wahrgenommen und können auch etwas bewegen“, sagte Hans-Jürgen Ehmke. Das habe sich der Beirat durch ständige Präsenz in den Ausschüssen und Gemeindevertretersitzungen erarbeitet, so der 72-Jährige. Mittlerweile gehöre der Seniorenbeirat dazu, wenn es um Entscheidungen gehe, die Ältere betreffen können. Gleichwohl gebe es noch viel zu tun, und er habe auch schon viele Ideen.

Seniorenbeirat Schönberg hat die nächsten Projekte schon im Visier

„Ich habe bereits den Kontakt zur Gemeinschaftsschule intensiviert, das Projekt Computer- und Smartphone-Hilfe für Senioren soll wieder aufleben und die Augenklinik Rendsburg wird hier einen Vortrag über Augenkrankheiten und ihre Heilung halten“, nannte Ehmke einige Beispiele. „Es macht wirklich Spaß“, meinte Siegrid Tibus. Sie ist im Beirat für die Finanzen und die Organisation zuständig, plant Vorträge und Ähnliches. Harald Tibus hat sich das Thema Sicherheit für Senioren auf die Fahne geschrieben und hält auch selbst Vorträge. „Wir sind Ansprechpartner für die älteren Menschen“, so Tibus.

2700 Wahlbriefe tüten die Mitglieder des Schönberger Seniorenbeirates (von links): Inge und Bernd Carstensen, Anke Schüler, Hans-Jürgen Ehmke, Siegrid und Harald Tibus ein. Denn am 15. Juni ist die Neuwahl. Doch noch gibt es nur drei Kandidaten, sieben sollten es sein. © Quelle: Astrid Schmidt

Wer nun Sorge hat, er müsse wöchentlich Termine wahrnehmen, den kann Ehmke beruhigen. „Es müssen nicht alle alles machen, die Aufgaben sind verteilt, und dafür ist es wichtig, dass wir mehr als drei Leute im Beirat werden. Feste Sitzungen gibt es viermal im Jahr, zwischendurch organisieren wir Veranstaltungen und wenn mal jemand nicht kann, springt ein anderer für ihn ein“, so Ehmke. Er hoffe sehr, dass sich noch ein paar Kandidaten finden, um gemeinsam weiter für die ältere Bevölkerung aktiv sein zu können.

Seniorenbeirat Schönberg wird für drei Jahre gewählt

Für Siegrid Tibus ist klar: Aufgeben ist nicht. „Wenn wir nur drei sind, dann fällt das Programm eben kleiner aus, Kaffee und Kuchen sind dann nicht mehr drin.“ Die Satzung des Beirates sieht eine Wahlzeit von drei Jahren und eine Mitgliederzahl von sieben vor. Im Amt Probstei geht man derzeit davon aus, dass sich in der Wahlversammlung selbst noch Freiwillige für eine Mitarbeit finden. „Wenn nicht, muss die Gemeindevertretung sich mit dem Thema auseinandersetzen“, sagte Jürgen Dräbing vom Amt Probstei.

Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, kann sich jederzeit an eines der Beiratsmitglieder oder an das Amt Probstei wenden. Eine Meldung in der Wahlversammlung selbst ist möglich: Dienstag, 15. Juni, 16 Uhr, Hotel am Rathaus.