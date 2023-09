Fossil

Es könnte eine absolute Rarität sein: Ein Hobby-Geologe hat an der Ostsee einen 66 Millionen Jahre alten Seestern entdeckt, er steckt in einem Stein. Die spannende Frage ist nun: Ist der Seestern komplett intakt? So soll die Frage beantwortet werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket