﻿Gebogenes Herz aus Bahnschienen: Ehrlich Brothers besuchen Ehepaar Weimann im Kreis Plön

Neumünster: Rücksichtsloser Autofahrer drängt Radfahrer ins Gebüsch

Immer wieder missachten Autofahrer die Vollsperrung in der Kieler Straße in Neumünster: Besonders rücksichtslos ist ein 58-jähriger Fahrer am Freitag nach Polizeiangaben in dem Abschnitt zwischen Krückenkrug und Am Waldschlößchen vorgegangen.