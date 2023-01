﻿Silvester: Darauf freuen sich die Menschen im Kreis Plön im Neuen Jahr 2023

Das neue Jahr 2023 bricht an. Worauf freuen sich die Menschen in den nächsten zwölf Monaten? Wir haben im Kreis Plön nachgefragt – unter anderem bei einer Bürgermeisterin, einem Polizei-Chef und einem Gemeindewehrführer. Das sind die Antworten.

Kreis Plön. Das Jahr 2022 war überschattet vom Krieg in der Ukraine und den Folgen der Corona-Krise. Das hat viele Menschen bedrückt. Beim Ausblick auf 2023 fragten die Kieler Nachrichten engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger: Worauf freuen sie sich in den nächsten zwölf Monaten? Und siehe da. Da gibt es es viele Freuden-Momente.

Nicole Heyck entdeckt für sich in 2023 wieder die Welt der Konzerte. Bedingt durch Corona blieb die Pressesprecherin der Plöner Kreisverwaltung den Musikereignissen fern, soweit sie nicht sowieso ausgefallen waren.

„Gehirn ausschalten. Musik. hören. Spaß haben.“

Am 27. Januar hört sie die New York Gospel Stars, die in der Kieler Nikolaikirche auftreten. Die könnte man auch über Streamingdienste hören. Aber: „Gospels live in einer Kirche, das ist noch einmal eine ganz andere Hausnummer.“

Im Sommer freut sich Nicole Heyck auf drei Tage „Deichbrand Festival“ in Cuxhaven. Rock und Pop fast rund um die Uhr. „Das lässt die Entbehrungen der letzten Jahre vergessen. Gehirn ausschalten, Musik hören. Spaß haben.“

Peter Senger ist seit wenigen Monaten neuer Leiter der Polizeistation in Lütjenburg. Er freut sich, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft im Schatten des Ukraine-Krieges auch weiter anhält. Die „positive Stimmung“ in Deutschland gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine und die große Hilfsbereitschaft sind für ihn Signale, auf die man auch stolz sein kann.

Peter Senger ist stolz auf die große Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine. Er freut sich darauf, dass es mit der Unterstützung so weiter geht. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Es gibt davon aus seiner Sicht nur wenige Ausnahmen. Damit verbunden ist sein Wunsch, dass 2023 in dem Land wieder Frieden einkehrt. „Ich hoffe, dass sich die Lage in der Ukraine wieder normalisiert.“

Jochen Flessner ist seit kurzem Kreisvorsitzender des Bauernverbandes. Der Landwirt aus Dersau wird in seinem Amt viel herumkommen. „Ich freue mich, im neuen Jahr nette Menschen kennenzulernen und auf die Gespräche miteinander und nicht übereinander.“

Ein Blick zurück: „Die Ernte 2022 fiel gut aus.“ Flessner freut sich darauf, dass die Wetterbedingungen auf in der nächsten Saison so gut sind. „Bei der Ernte war das Wetter sogar ideal, weil es trocken blieb.“

Landwirt Jochen Flessner wünscht sich eine Vernunft-App, wenn sie doch bloß jemand programmieren würde. © Quelle: Jorid Behn

Einen Traum hat Flessner, der sich selbst noch als „analogen“ Menschen sieht. Irgendjemand solle eine App entwickeln, auf der jeder sich mit Vernunft versorgen kann. Das gilt gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. „Vielleicht wird dieser Traum mit der Vernunft-App ja wahr.“

Julia Schmidt blickt mit Vorfreude auf das 50-jährige Bestehen des Ortsverbandes des Naturschutzbundes (Nabu) in Lütjenburg. „50 Jahre und 50 Veranstaltungen“ lautet das Motto. Die Umweltberaterin hat eine Menge Arbeit in die Vorbereitung gesteckt.

Zu sehen, dass alles vorbereitet ist, erfüllt sie mit Zufriedenheit. Sie selbst ist gespannt auf eine Pilz-Exkursion im Herbst. Noch nie hat sie eine mitgemacht. Ein anderer Höhepunkt: eine Drei-Seen-Fahrt an der Ostsee. Mit dem Rad geht es zu drei Naturschutzgebieten, die der Nabu betreut: Kleiner und Großer Binnensee und der Sehlendorfer Binnensee.

Caroline Backmann ist Tourismus-Chefin in Plön und damit Organisatorin von vielen Veranstaltungen. Auf das Fischerei-Gelände am Großen Plöner See kommen in 2023 endlich Anschlüsse für Strom und Wasser. Das bedeutet: Nicht nur das Stadtbuchtfest kann hier stattfinden, sondern noch eine ganze Menge mehr an Veranstaltungen – immer mit Blick über den See.

Caroline Backmann, Leiterin der Tourist Info Plön, ist glücklich, dass nach der Corona-Zwangspause, wieder ein Treffen ihrer Großfamilie zustande kommt. © Quelle: Anja Rüstmann

„Privat freue ich mich auf das erste Treffen der Großfamilie nach der Corona-Zeit.“ 25 Angehörige im Alter zwischen fünf und 80 Jahren kommen bei den Backmanns zusammen. Vor der Pandemie war es eine Tradition.

Jürgen Egerländer, Gemeindewehrführer der Stadt Schwentinental, freut sich, dass eine „erheblich Sicherheitslücke geschlossen“ wird. Im März erhält auch die Ortswehr in Klausdorf eine eigene Drehleiter. Raisdorf hat schon eine.

Der Schwentinentaler Gemeindewehrführer Jürgen Egerland freut sich auf die Zeit mit seinen drei kleinen Enkelkindern. © Quelle: Jürgen Küppers

Damit verbunden ist die Freude zu sehen, zu welchem Ergebnis die Stadtvertretung in Sachen Anbau an das Gerätehaus in Klausdorf kommt. Die Feuerwehr spricht sich für einen Anbau in einem Baustil, dass zu dem Gerätehaus passt.

Eine ganz große Freude: „Ich bin vor Kurzem zu dritten Mal Opa geworden.“ Acht Wochen alt ist die jüngste Enkelin. Die anderen sind 15 und 18 Monate alt. „Es wird 2023 schön, mit den Kleinen begeistert herumzuspielen, als Opa einfach Blödsinn machen mit ihnen.“

Wankendorfs Bürgermeisterin Silke Roßmann denkt 2023 an die Kommunalwahl im Mai. „Ich freue mich auf die Neuen, die in die Gemeindevertretung kommen.“ Diejenigen, die zum Teil nach vielen Jahrzehnten ausscheiden, könnten sich sagen: Wir haben etwas für das Gemeinwohl getan.

Bürgermeisterin Silke Roßmann blickt mit Vorfreude auf die Kommunalwahl im Mai. © Quelle: Sven Tietgen

Besorgt ist sie darüber, das SPD und Grüne möglicherweise aus Personalmangel nicht mehr zur Wahl antreten können. Auch wenn sie selbst Mitglied der CDU ist, findet sie es nicht gut, wenn es nur noch eine Fraktion in Wankendorf geben sollte. CDU, SPD und Grüne laden am 18. Januar alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust auf Kommunalpolitik haben, zu einer Veranstaltung ein. Egal, welcher politischen Ausrichtung.