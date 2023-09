﻿Schub für Skatepark in Schönberg: Anlage wird erweitert und saniert

Schönberg. Der Skatepark am Rauhen Berg in Schönberg wird von vielen Altersgruppen intensiv genutzt. Das ist ein Grund für die Gemeinde, die Anlage im Rahmen ihres gesamten Spielplatzkonzeptes zu sanieren und gleichzeitig mit Spiel- und Sportgeräten zu ergänzen, die sich die Kinder und Jugendlichen selbst wünschen. Neben dem Aspekt der Verkehrssicherheit stehen auch zusätzliche Angebote in dem nun im Jugend- und Sozialausschuss der Gemeinde vorgestellten Sanierungskonzept. Die Gemeinde investiert rund 64 000 Euro in die Anlage.

Der Skatepark ist ein vom Kinder- und Jugendhaus in Schönberg völlig unabhängiger Treffpunkt. Gleichwohl ist Erzieher Benjamin Langegger regelmäßig in Abständen von zwei Wochen vor Ort, kommt mit Jugendlichen ins Gespräch und bietet auch gemeinsame Aktionen wie Sprayaktionen an, verleiht auch mal Boards oder Kickroller an die Gäste.

Skatepark in Schönberg ist Treffpunkt für alle Altersgruppen

„Es kommen ganz unterschiedliche Altersgruppen. Einige jüngere Kinder kommen mit Eltern oder Großeltern, weil gerade Jüngere sich auf der Anlage ausprobieren können“, sagt Langegger über die Frequenz der Anlage am Schönberger Ortsrand. „Manche kommen mit Rollerblades, andere mit dem Roller.“ Am späten Nachmittag kämen auch wechselnde Gruppen, die sich nach der Schule dort treffen, aber auch Ältere, die von Bahn zu Bahn touren, die Anlagen vergleichen, zur Skateszene gehören. „Gerade in der Urlaubssaison sind auch viele auswärtige Gäste da.“

Der Skatepark soll nun deutlich aufgewertet und mit Blick auf eine langfristige Nutzung entwickelt werden. 63 500 Euro werden dafür im Gemeindehaushalt bereitgestellt. Grundlage dafür war unter anderem ein Workshop mit Kindern und Jugendlichen, in dem sie ihre Wünsche für die Anlage äußerten. Deshalb sollen vorhandene Elemente wie die Halfpipe und Rampen aufgearbeitet sowie neue Elemente, wie zum Beispiel eine Flatrail (ein mit Boards befahrbarer Rahmen), eingebaut werden. Die Asphaltflächen, die teilweise Risse aufweisen, sollen saniert und optisch mit Mustern sowie Farbflächen aufgewertet werden.

Spraywand des Skateparks soll wieder installiert werden

Die Jugendlichen hatten sich als Ergänzung einen Basketballkorb gewünscht, zusätzlich gibt es entsprechende Spielfeldmarkierungen vor dem Korb. Zum Sitzen, Verweilen und Zuschauen laden lange Sitzbalken an der Stirnseite der Asphaltfläche ein. Ein Projekt, das bereits in der Vergangenheit gut angenommen worden, aber dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen war, ist die Spraywand. Die soll nun wieder aufgestellt werden, um der Sprayerszene legale Möglichkeiten zu bieten, ihre Kreativität zu entfalten.

Container mit Leihgeräten werden gut genutzt

Am Rand der Fläche hatten die Verantwortlichen des Kinder- und Jugendhauses während der Corona-Zeit einen Container aufgestellt, in dem – ähnlich wie dem Beach-Power-Projekt am Schönberger Strand – Geräte, Sonnenschutz und ein Faltpavillon gelagert und auf Nachfrage ausgegeben wurden. „Wir geben an ältere Jugendliche schon mal den Schlüssel heraus, so dass sie sich dort eigenverantwortlich versorgen können“, so Langegger. „Das klappt tadellos.“

Ergänzt wird die Anlage auch um recycelte Radbügel, installiert auf den vorhandenen Gehwegplatten. Die vorhandenen Abfalleimer werden aufgearbeitet und farbig gestaltet, bevor sie an passende Standorte umgesetzt werden sollen. Für die Abendstunden werden zwei der vorhandenen Leuchten mit Motivstrahlern ausgerüstet.

„Das ist gut investiertes Geld“

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Einrichtung einer Streetworkerstelle in Schönberg sind sich alle Fraktionen einig: Dieser Platz bietet eine Menge Potenzial für alle Beteiligten. „Das ist gut investiertes Geld“, meint Heike Lohmar (SPD). Rüdiger Penthin (Grüne) regt eine gemeinsame Baumpflanzaktion mit den Jugendlichen an.

