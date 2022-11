Kritik, aber auch viel Lob gibt es für das geplante Baugebiet Krischansbarg in Heikendorf, dessen Konzept als „grünes Wohnquartier“ jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es ist mit etwa 600 Wohneinheiten das größte im Kreis Plön. So soll es aussehen.

Heikendorf. Schon in einigen Jahren könnte die 8800-Seelengemeinde Heikendorf die Marke von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern knacken. Das geplante Baugebiet am Krischansbarg soll etwa 600 neue Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau, als Reihen- und Stadthäuser sowie als Doppel- und Einzelhäuser schaffen. Zusätzlich ist eine Seniorenwohnanlage mit Pflege in dem Wohnquartier eingeplant. In einer Einwohnerversammlung stellte die BIG-Bau als Entwickler der 25 Hektar großen Privatfläche das Konzept vor. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus.