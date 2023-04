﻿Sommer in der Probstei: Das sind die sieben schönsten Ausflugsziele

Probstei. Eine Wanderung durch die Feldmark? Nizza-Atmosphäre am Laboer Hafen? Oder Sonne tanken in Brasilien? Die Probstei hat im Sommer einiges zu bieten. Wir verraten sieben unterschiedliche Ausflugsziele, die man nicht verpasst haben sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf adeligen Pfaden wandeln

Im Schlosspark vom Herrenhaus Hagen in Probsteierhagen werden im Sommer Konzerte, Parkfeste oder die traditionellen Probsteier Korntage gefeiert. Er bietet sich aber auch für einen romantischen Spaziergang an, der durch den angrenzenden Wald entlang der Hagener Au erweitert werden kann. Das Schloss war viele Jahre im Besitz der Adelsfamilien Pogwisch und Blome. Heute kann man dort heiraten oder tagen. Weitere Informationen unter www.schloss-hagen.de

Dolce vita genießen

Der Laboer Hafen ist im Sommer immer einen Ausflug wert. Große Palmen in Kübeln, der Blick auf Yachten und Traditionssegler und zahlreiche Sitzbänke erinnern an südländisches Ambiente. Mit einem Fischbrötchen oder einem Eis in der Hand kann man sich auf den Treppenstufen am Hafenbecken niederlassen und dem bunten Treiben rund ums Wasser zusehen. Die mobile Fischräucherei öffnet fast täglich (außer montags) von 11 bis 17 Uhr auf dem Hafenvorfeld. Das Restaurant Fischküche Laboe bietet täglich ab 11.30 Uhr Fischgerichte an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verträumte Probstei

Wer eintauchen möchte in die Probstei mit ihrem landwirtschaftlichen Charme und einsamen Wegen, der sollte eine Wanderung durch die Feldmark von Barsbek nach Krokau unternehmen. Vom Dorfanger in Barsbek biegt man in den Krüschkamp ein und folgt kurz darauf dem Weg Richtung Sommerhof. Anschließend wandert man entlang der Straße Hörn bis nach Krokau. In dem italienischen Restaurant Il mulino unterhalb der Mühle kann man eine Rast machen (täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet) oder gleich zurück nach Barsbek wandern. Übrigens: In Barsbek gibt es eine versteckt gelegene Wasserquelle, die seit Jahrzehnten unaufhaltsam sprudelt. Wer ein gutes Gehör hat, kann sie entdecken.

Millionenprojekt an der Hafenkante

Die Marina Wendtorf könnte der neue Hotspot in der Probstei werden. 1972 entstanden dort bereits zwei große Ferienparks im Rahmen der Olympischen Spiele. Heute baut die Planet Gruppe ein Luxus-Feriengebiet mit Spa-Hotel, Indoor-Spielplatz und Wasservilla. Gleichzeitig entsteht eine neue touristische Meile mit Shoppingangeboten und Restaurant von Starkoch Steffen Henssler. Das Projekt läuft Hand in Hand mit dem Bau einer Erlebnispromenade durch die Gemeinde Wendtorf. 2023 soll alles fertig werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Seeufer die Beine baumeln lassen

Die Badestelle in Stoltenberg am Passader See ist so etwas wie ein Geheimtipp für Auswärtige. Denn sie liegt nicht gerade an einer viel befahrenen Route. Von der Dorfstraße biegt man auf den Holstenplatz und dann in den Brook ein, der bis zur Badestelle führt. Sie ist wunderschön gelegen und bietet für Kinder einen naturnahen Spielplatz. Im Sommer gibt es manchmal Konzerte oder Dorffeste. Aber auch die Stille am Abend ist hier bei Sonnenuntergang mit baumelnden Beinen auf dem Badesteg besonders gut zu genießen.

Sonne tanken in Kalifornien und Brasilien

Sie gehören zu den wohl schönsten Stränden in der Probstei: Kalifornien und Brasilien. Hier scheint die Sonne angeblich länger als woanders. Wer mag, kann bei Wassersport Brasilien surfen lernen oder Stand-up-paddeln. Informationen unter www.wassersport-brasilien.de

Lesen Sie auch

Landleben pur im Herzen der Probstei

Reetdachkaten, Hühner, Dorfteich – die Gemeinde Stakendorf erinnert mit ihren historischen Häusern an das Landleben, wie es früher war. Wer hier auf der Bank am Dorfteich Platz nimmt, hat das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Mitten im Dorf gibt es den ökologisch betriebenen Angus-Hof mit einem kleinen Bio-Laden, der Fleisch- und Wurstwaren, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Säfte, Eier und Naturkost anbietet. Öffnungszeiten: dienstags, freitags und sonnabends von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr.