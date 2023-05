﻿Sommer in Laboe: Diese 20 kostenlosen Konzerte locken an den Strand

Laboe. Musiker aus aller Welt bereichern in diesem Sommer das kulturelle Leben am Strand von Laboe. Für die traditionellen Promenadenkonzerte konnte der Tourismusbetrieb ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt 20 Open-Air-Konzerten von Salsa bis Soulpop in der Musikmuschel auf die Beine stellen. Das Besondere: Der Eintritt für alle Konzerte ist kostenfrei.

Den Auftakt bilden am 2. Juli die Singer-Songwriter Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr als Imkeandj mit anspruchsvoller Popmusik. „Zwei Instrumente, eine Stimme, viel zu erzählen“, heißt es auf der Homepage vom Tourismusbetrieb. Anschließend geht es mit den Acts immer mittwochs ab 19.30 Uhr und sonntags ab 16 Uhr in der Laboer Konzertmuschel weiter.

Südamerikanisches Temperament und Lebensfreude etwa bringt die Band La Mano Letal am 19. Juli ins Ostseebad. Die neun Musiker stammen aus Deutschland, Ecuador, Kuba, Mexiko, Peru, Spanien und Venezuela, kennengelernt haben sie sich an der Lübecker Musikhochschule. Sie alle vereint ihre Liebe zu lateinamerikanischen Rhythmen. „Die exzellenten Spielkünste der Hochschulabsolventen zusammen mit ihrer Leidenschaft ergeben diesen einzigartigen Sound, der dazu einlädt, gedanklich in ferne, wohltemperierte Länder zu reisen und einen Cocktail zu schlürfen“, versprechen die Veranstalter.

Konzerte an der Laboer Promenade: musikalische Vielfalt von Rockabilly bis Modern Brass

Einflüsse aus der ganzen Welt gibt es auch bei Lina Bó am 16. Juli mit exotischem Folk Pop zwischen südamerikanischer Exotik und deutschem Retro-Pop. „Die Straßenmusiker sprudeln vor Weltoffenheit und wagen zu träumen.“ Das Duo hat gerade seine musikalische Feuertaufe als Vorband von Jimmy Kelly bestanden. Protegiert wird es vom Flensburger Produzententeam Elephant Music, das sich auch für Santiano und Oonagh verantwortlich zeichnet.

Als „Experten für swingenden Rock ‘n Roll und explosiven Rockabilly“ verkündet der Tourismusbetrieb Laboe das Hamburger Trio The Sinners für den 23. Juli in der Musikmuschel. Das Konzert der drei Musikerinnen von Folky June mit mehrstimmigem Gesang und einer Vorliebe für Bluegrass, Country und Jazz am 3. September empfehlen die Veranstalter allen „Freunden des Folks“.

Ganz anders: die Blasmusiker von Meerblech. In klassischer Besetzung mit drei Trompeten, zwei Posaunen, einer Tuba und einem Schlagzeug mischen die professionellen Musiker aus ganz Deutschland am 17. September das angestaubte Image der Blasmusik mit Modern Brass auf. Handgemachte und einfühlsame Musik mit deutschen Texten bietet das Quartett Strandheizung am 23. August. „Ihre Songs haben Charakter und Nahbarkeit“, heißt es vom Veranstalter.

Die Konzertreihe endet am 24. September mit der Band Guitavio, die Acoustic Folk‘n Soul spielt. Alle Konzerttermine und weitere Informationen: www.laboe-event.de/konzerte

