﻿In der ehemaligen Schwimmhalle am Schloss hält die Farbe Blau Einzug

Plön. Der Kunstverein Plön macht blau. Alles blau. In der diesjährigen Sommerausstellung im Kulturforum (ehemalige Jugendstilschwimmhalle am Schloss) beherrscht eine Farbe die Werke – zumindest in großen Teilen. Hellblau, dunkelblau, himmelblau, jeansblau, rauchblau, ultramarin, kornblumenblau, azur, manchmal etwas türkis – rund 50 Kunstwerke decken alle Nuancen ab. Am Sonntag, 2. Juli, wird die Ausstellung um 11.30 Uhr offiziell eröffnet.

Im großen Saal des Kulturforums wird die Ausstellungsbesucher eine rund drei Meter hohe (inklusive Sockel) Skulptur in Form einer blauen Schleife begrüßen. Sie ist von Volker Tiemann. An den Wänden großformatige Bilder, Gemälde, Collagen und kleine Kunststücke. „Alles von regionalen, nationalen und internationalen Künstlern“, sagt Kurator Dieter Pape. Mit unterschiedlichen Intentionen und Ausdrucksmerkmalen. Und so gibt es einige Überraschungen.

Kurator ist wieder Dieter Pape

Vor einem Jahr fing Dieter Pape an, die Ausstellung vorzubereiten und zu planen. Er macht das seit vielen, vielen Jahren. „Meine erste Ausstellung war 1965, damals noch im Schloss“, erinnert sich der ehemalige Kunsterzieher vom Plöner Gymnasium. Pape kennt die Künstler, hat Kontakte. Und dennoch ist es eine Menge Arbeit. Künstler anschreiben, besuchen, überzeugen, Werke aussuchen.

Rund 40 Künstler sind diesmal in der Ausstellung vertreten, es gibt viele bekannte Namen und einige Neulinge. Recht düster und geradezu morbide wirken die Werke von Dieter Joachim Jessel. Zur Auflockerung hängt zwischen seinen beiden Bildern eines von Matthias Kanter mit einem mystischen blauen Objekt vor einem gelblichen Hintergrund, der fast unwirklich scheint. Dieter Pape ist begeistert und erkennt darin die Verarbeitung der aktuellen Umweltproblematik.

Gegenüber Gegensätzliches. Peter Nagels gegenständliche Bilder zeigen einmal die dänische Königin, die Mühe hat, ihren Hut im Wind festzuhalten, und daneben etwas, das Zwergenweitwurf ähnelt. „Er holt sich Anregungen für seine Motive in Zeitschriften“, erklärt Pape.

Dass der Kunstverein sich die Farbe Blau ausgesucht hat, kommt nicht von ungefähr. Der komplette Titel der Sommerausstellung lautet „Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau“ und ist auch der Titel von vier großen Farbfeldbildern des amerikanischen Malers Barnett Newman. In den vergangenen beiden Jahren hatte sich der Kunstverein auf Gelb und dann Rot konzentriert.

Himmel und Wasser sind Sehnsuchtsorte der Menschen

Kurator Pape und Vereinsvorsitzende Karin Wandelt schwärmen von der Farbe Blau. Sie sei schon immer Thema der Maler gewesen, oft mit symbolischer Bedeutung, denn „Himmel und Wasser sind Sehnsuchtsorte der Menschen“, sagt Pape. Blaue Bilder entspannen, beruhigen, können romantisch sein, vermitteln Unendlichkeit und Fernweh.

Dazu passt Jochen Hein, der eine Fahrt in die Arktis mitgemacht hat, dort fotografierte und seine Motive dann großflächig malte. Rein blau. Und etwas weiter ein Werk von Günter Zachariason. Sieht schlicht nach Blau aus. Tatsächlich hat er rund 30 Schichten auf die Leinwand aufgetragen. Und bei längerem Betrachten wirkt das Bild und erzählt – was der Betrachter sehen möchte.

Es gibt wieder Bilder von A bis Z, von Jochen Albers bis Günter Zachariason. Ein besonderer Hingucker ist über dem Eingang zum Vorraum ein Objekt von Ingo Gerken, das auf 1999 datiert ist. Er stellte aus aufrecht angeordneten Q-Tips (natürlich mit blauem Mittelstück) den Schriftzug „Es tut ja so gut“ her.

Geöffnet ist die Sommerausstellung „Wer hat Angst vor Rot, Gelb, Blau“ von Sonntag, 2. Juli, bis zum 20. August, jeweils dienstags bis sonnabends von 14.30 bis 18 Uhr, sonntags von 11.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Denn auch wenn die Künstler kein Geld vom Kunstverein bekommen, versichert werden müssen die Werke, und den Transport zahlt der Verein auch.

KN