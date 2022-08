﻿Sommerfest in Möltenort: Hafen verwandelt sich in Partyzone

In eine sommerliche Partyzone verwandelt sich vom 19. bis 21. August das Hafengelände von Möltenort in der Gemeinde Heikendorf. Jung und Alt erwarten ein vielseitiges Bühnenprogramm, Kunsthandwerkermeile, Kinderaktivitäten und reichlich kulinarische Leckereien.

Möltenort. Drei Tage lang Live-Musik, Platt-Comedy, Kunsthandwerk und viele Spiele: In Möltenort in der Gemeinde Heikendorf soll es rundgehen. Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, wird beim Hafenfest ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Dafür verwandelt sich das Hafengebiet in eine sommerliche Partyzone mit Musik und Comedy, Kunsthandwerkermeile und Kinderfest.

Zwischen Hafen und Seebadeanstalt werden viele Aktivitäten angeboten. Den musikalischen Auftakt gestaltet am Freitag, 19. August, die Band Nashville City, bevor DJ Dominic Baumgart ab 21.15 Uhr dem Publikum einheizen will.