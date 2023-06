Plön. Die bewegte Musik alt bekannter Komponisten, verschiedener Tänze und fremdartige Klänge stehen auf dem Programm der beiden Sommerkonzerte des Symphonischen Orchesters Plön. Am Sonntag, 25. Juni, geht es in den Kreis Segeberg ins Herrenhaus Seedorf (Beginn 17 Uhr), am Freitag, 30. Juni, spielt das Orchester ab 20 Uhr im Rittersaal des Plöner Schlosses. Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Unter anderem wird die „Serenade Lyrique“ von E. Elgar, das „Konzert für 3 Flöten“ von D. Cimarosa, das „Concertino for flute“ von C. Chaminade und die „Suite in A-Dur“ von A. Dvořák als klassischer Bestandteil des Programms gespielt, wobei Tanja Schunert, Christine Stuber und Jörn Brunken als Solisten auftreten. Die Sopranistin Nicola Meyer wird mit der Arie „Voi che Sapete“ von Mozart aus der Oper „Le nozze di Figaro“ zu hören sein.

Eintauchen in die Welt fremder Klänge

Ergänzt wird das Programm durch „Tänze aus Siebenbürgen“ von B. Bartok, sowie der bekannten „Jalousie“ von J. Gade. Abschließend wird in die Welt fremder Klänge eingetaucht, unter anderem mit „Romanian Folk Tunes“ und „Baresha“ von R. Mulliqi, wobei Shenoll Tokaj den virtuosen Solopart an der Violine übernimmt.

Der Eintritt kostet 15 Euro (Ermäßigungen für Schüler und Studenten), Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schneider in Plön. Reservierungen sind per Mail an orchester-ploen@web.de möglich.

KN