﻿Im Alten E-Werk in Plön wird Geburtstag gefeiert

Looper Springfestival

Vier Tage Springsport gab es am Wochenende bei den Reitsportfreunden Looper Holz. Amateure und Profis waren beim Looper Springfestival am Start. Der Sieg im abschließenden S**-Springen ging an Jesse Luther (Wittmoldt) und Check Me.