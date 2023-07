﻿Sparkasse und Volksbank im Kreis Plön: So soll die Zukunft aussehen

Viele Menschen waren nach der Schließung der Hypovereinsbank in Preetz verunsichert. Wie geht es mit den Banken im Kreis Plön weiter? Hier sprechen Förde Sparkasse und Kieler Volksbank über ihre Pläne.

Preetz/Kreis Plön. Als am 15. Juni die Filiale der Hypovereinsbank in Preetz ihre Türen für immer schloss, sorgte das für Diskussionen über die Stadtgrenzen hinaus: Viele Bürgerinnen und Bürger befürchteten weitere Bankenschließungen im Kreis Plön. Angesichts dieser Sorgen betonen die Vorstände von Kieler Volksbank und Förde Sparkasse in einem gemeinsamen Gespräch mit den Kieler Nachrichten, dass sie in der Fläche bleiben und Filialen aufrechterhalten wollen. Neben der Beratung vor Ort spielen aber auch digitale Modelle eine Rolle.