﻿Lieder und Texte in der Lebrader Kirche

„Wiehnachten is nich wiet“, wenn die Band Speellüüd am 17. Dezember in der Lebrader Kirche aufspielt. Mit platt- und hochdeutschen Songs nicht genug: Rüdiger Behrens liest außerdem Kurzgeschichten.

Lebrade. Am Abend vor dem vierten Advent wird es in der Lebrade Dorfkirche wieder musikalisch und literarisch, auf plattdeutsch und hochdeutsch. Die Speellüüd laden zum Liederabend ein, angereichert in bewährter Manier mit Lesungen von Autor Rüdiger Behrens. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 17. Dezember, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

In diesem Jahr findet der Liederabend mit Lesungen zugunsten der Plöner und Lütjenburger Tafeln statt. Den Besuchern wird nicht nur Weihnachtliches geboten. In der Pause werden außerhalb der Kirche auch Glühwein und Brezeln serviert.

Speellüüd wurde 1979 gegründet

Die Band Speellüüd wurde bereits 1979 von Kalli Perkuhn gegründet und spielte in unterschiedlichen Besetzungen überall da auf, wo die plattdeutsche Sprache gehegt und gepflegt wurde. Bei Musikern wie Knut Kiesewetter, Fiete Kay, Hannes Wader und den Klassikern des Rock fanden sie Grundlagen für ihre Texte.

1986 kam der Rathjensdorfer Dieter Lamp mit Mandoline und Dudelsack dazu. Kallis Sohn Sven Perkuhn ergänzte die Band und brachte mit Rock-Klassikern wie „Postbüddel“ (Mister Postman, Beatles) noch mehr Sound in die Band. Der Diakon Carsten Gallinat kam mit Schlagzeug und Percussion 2006 dazu.

Seit 2020 ist Birgit Dieckmann dabei

Der „Heimathafen“ der Musiker wurde das Eiderheim in Flintbek, wo Perkuhn und Gallinat in der Betreuung tätig waren. Zur Band gesellte sich schließlich der Plöner Stefan „Table“ Albrecht mit seiner Bassgitarre 2014. Seit 2020 ergänzt Birgit Dieckmann mit Gitarre und Flöte die Gruppe nicht nur musikalisch, sondern auch gesanglich.

In Lebrade werden Songs wie „Gut wieder hier zu sein“ (Hannes Wader), „Freesenhof“ (Knut Kiesewetter) und „Över de stillen Straten“ (Klaus Groth) zu hören sein. Aber auch einige unbekannte Stücke sollen gespielt werden.

Rüdiger Behrens ist ein Plöner Jung, er wurde 1949 als Sohn des Sattlermeisters Hans Behrens geboren. Von Kindesbeinen an ist er mit dem Plattdeutschen aufgewachsen. Seit dem Eintritt ins Rentenalter beschäftigt er sich mit seiner Muttersprache und hat mittlerweile mehr als 150 Kurzgeschichten geschrieben.

Im Wechsel mit den Speellüüd wird er in der Lebrader Kirche über das Paradies, den Teufel und die neue Küche berichten – und natürlich auch über Weihnachtliches. Schluss ist, so sagt er selber, „wenn keen een mehr Lust hät“.