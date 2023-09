﻿Sperrung B 502: Wann Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind

Heikendorf/Mönkeberg/Schönkrichen. Wegen eines Kinder-Fahrradkorsos durch Schrevenborn muss mit kurzzeitigen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen unter anderem auf der B 502 in Fahrtrichtung Schönberg gerechnet werden.

Der Fahrradkorso mit geschätzten 200 Teilnehmern startet im Augustental in Schönkirchen. Er fährt über die Schönberger Landstraße, den Pahlblöken im Gewerbegebiet, die Bundesstraße 502 von der Anschlussstelle Schönkirchen bis Heikendorf-Süd, den Heikendorfer Weg am Golfplatz, Hegeholz, Detlefskamp, Drosselhörn, Kitzeberger Weg und Stubenrauchstraße bis in den Strandweg in Mönkeberg.

B 502: Sperrung für den Fahrradkorso in Fahrtrichtung Schönberg

Die Demonstration ist für Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr angemeldet. Insbesondere in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr muss nach Angaben des Kreises Plön mit der Sperrung der B 502 in Fahrtrichtung Schönberg gerechnet werden.

Der Strandweg in Mönkeberg wird linksseitig der Stubenrauchstraße in der Zeit von 15 bis 19 Uhr für die Versammlung gesperrt.

Die Polizei begleitet den Demonstrationszug zur Sicherheit aller Versammlungs- und Verkehrsteilnehmer. Die Fahrrad-Demo soll eine sichere Radinfrastruktur in Schrevenborn und Freiräume im Straßenverkehr für Kinder und Jugendliche anmahnen.

