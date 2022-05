Spezialdrohne hilft in Ruhwinkel bei der Wildtierrettung

Bei der Wildtierrettung auf den Feldern in Ruhwinkel hilft ab sofort der örtliche Naturschutzverein: Mit Spenden und einem 3500-Euro-Zuschuss der Bingo-Umweltlotterie kaufte der Verein eine Spezialdrohne. Angeschafft wurde die fliegende Kamera aber nicht nur für die Rettung neugeborener Rehkitze.

Ruhwinkel.Ab sofort werden deutlich weniger Rehkitze auf den Feldern in Ruhwinkel bei Mäharbeiten umkommen. Dafür sorgt jetzt der Naturschutzverein Ruhwinkel und Umgebung mit einer Drohne, die mit finanzieller Förderung der Bingo-Umweltlotterie sowie Spenden örtlicher Firmen und Privatpersonen angeschafft wurde. Rund 7000 Euro kostet das Fluggerät, mit dem in den vergangenen Wochen bereits die ersten Wildtiere gerettet wurden – in aller Herrgottsfrühe und immer mit zahlreichen Helfern.

Angeschoben wurde die Anschaffung der Drohne von Landwirten in Ruhwinkel. Gleich mehrere Bauern kamen im vergangenen Frühjahr auf die organisierten Naturschützer zu, berichtete die stellvertretende Vereinsvorsitzende Heidemarie Scheel. „Kein Landwirt will, dass Rehkitze bei der Mahd in die Messer geraten“, erklärte sie am Dienstag bei einem Feldversuch im Ortsteil Schönböken. Auf einer noch nicht gemähten Wiese nahe der historischen Lindenallee stellte der Verein vor Spendern und Sponsoren die Fähigkeiten der Flugmaschine mit vier Rotoren vor.