﻿Kalübbe: Pläne für die Schulwiese sind jetzt verwirklicht

Die Gemeinde Kalübbe hat nach längerer Planung jetzt nicht nur einen neuen Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, sondern auch einen neuen Verein. Der will die Pflege übernehmen und den Spielplatz auch ein bisschen ausweiten.

Kalübbe. Auf der alten Schulwiese in Kalübbe, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, kann jetzt geklettert, gerutscht, gespielt und getobt werden. Die verbogene Reckstange ist abmontiert, nun steht ein Spielturm am Rande der Fläche, davor ein Gerät, das an eine Raupe erinnert. Auch darin und darauf sollen sich die Kinder austoben können. Das Richtfest ist gefeiert, in dieser Woche wird der kleine Spielplatz freigegeben.

Die Geschichte dieses Spielplatzes ist alles andere als kurz und knackig. Es muss rund 25 Jahre her sein, als Jugendliche aus dem Dorf sich für einen Basketballkorb stark machten. Daran erinnert sich Tim Gruthoff noch gut. Die Stange mit dem Korb wurde tatsächlich aufgestellt. Auch Tore liegen längst auf der Schulwiese, und es gibt einen Unterstand – aber keine Spielgeräte. Die Eltern jüngerer Kinder wollten das ändern.