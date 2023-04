﻿Vereine fordern: Sportanlage Laboe soll künftig besser gepflegt werden

Die Sportanlage in Laboe sind seit Langem in einem desolaten Zustand. Die Vereine VfR Laboe und TV Laboe wollen sich Mitte Mai über neuen Vertrag mit der Gemeinde einigen und suchen neuen Platzwart.

Gemeinde in der Pflicht

Laboe. Die Saison für Rasensport, Outdoor-Training und Schullauf steht vor der Tür, aber der Zustand des Sportgeländes auf dem Stoschplatz in Laboe lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Nach dem Gespräch vor drei Wochen zwischen Vereinen und Gemeinde, in dem der TV Laboe seine Kündigung des Vertrages bekräftigt hatte, ist nichts passiert. Einig sind sich beide Vereine allerdings in einem: „Die Gemeinde Laboe hat das Sportgelände genauso heruntergewirtschaftet wie die Schwimmhalle“, kritisiert Holger Moscheik vom VfR Laboe.

Auf dem Platz fährt ein kleiner Traktor mit einer Schleppe hinten dran Runde um Runde. Ein Bauhofmitarbeiter glättet so den Rasen des großen Platzes. Immerhin. Könnte man meinen. Doch der erste Eindruck täuscht. Das Problem, das die beiden den Platz nutzenden Vereine VfR und TV Laboe mit dem Zustand der Sportanlage haben, ist nicht mit ein paar Runden Rasenpflege gelöst und liegt nach Einschätzung beider Vorsitzender auch viel tiefer.

Gesamtkonzept für Sportgelände liegt in der Schublade

Seit Jahrzehnten geht es um die notwendige Sanierung der Sportanlagen. „Es wird immer nur das Notdürftigste gemacht, und das auch nur nach langer Diskussion“, berichtete Michael Schnoor. Als langjähriger Vorsitzender kann er ein Lied davon singen. Allein im Sanitärgebäude beschreibt er unhaltbare Zustände für die Sportler.

„Neulich standen die Armaturen unter Strom“, nannte Schnoor ein Beispiel. Dabei liege ein großes Gesamtkonzept für neue Sportanlagen samt Sanitärgebäude und Vereinsheim in der Schublade, 500 000 Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt, lediglich die Frage der Förderung ist ungeklärt. „Weshalb wird daran nicht weiter gearbeitet“, fragen sich die VfR-Vertreter. Laut Bürgermeister Heiko Voß werden dazu derzeit die technischen Voraussetzungen geprüft.

Die aktuell strittige Frage der Platzpflege ist da nur das kleinste Puzzleteil des Ganzen. Vor etwa drei Wochen hatte es ein Gespräch zwischen den beiden Sportvereinen und Bürgermeister Heiko Voß gegeben. Grund: Der TV Laboe hatte Ende vergangenen Jahres den Vertrag per E-mail an den Bürgermeister aufgekündigt, weil er mit dem Zustand des Platzes unzufrieden war und eine Regelung erreichen wollte. Der VfR habe dies nicht als Kündigung aufgefasst, sagte Michael Schnoor. Seiner Meinung nach hätten nun die Gemeindevertreter die Entschädigungszahlung nicht einfach streichen dürfen. Die wiederum sahen „einen vertragslosen Zustand“ als Grund dafür.

Denn einen Platzwart hat der VfR nicht mehr, Leistungen wurden also nicht erbracht, also ist auch keine Entschädigung nötig, so das Argument der Politik.

VfR Laboe sucht dringend Platzwarte

Ein erstes Einigungsgespräch zwischen allen drei Vertragspartnern hatte es gegeben, das vereinbarte Treffen zwischen den Vereinsvorständen bisher nicht. „Wir wollen uns natürlich mit dem TV Laboe einigen, das soll unbedingt bis zum nächsten Gespräch mit dem Bürgermeister Mitte Mai geschehen“, so Holger Moscheik. Denn man hoffe im VfR auf verlässliche Rahmenbedingungen durch die Gemeinde, um auch neue Platzwarte zu finden.

„Die könnten durch bessere Unterstützung durch die Gemeinde, wie schon angekündigt, auch wieder motivierten, die Arbeit zu übernehmen“, hofft Schnoor. Wer Interesse hat, kann sich an den VfR Laboe wenden, Tel.: 015202185597.