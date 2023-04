﻿Sprottenflotte erreicht Probstei: Leihräder ab Sommer flächendeckend

Die Fahrräder der „Sprottenflotte“ können auch in der Probstei zukünftig ganz einfach mit einer App auf dem Handy ausgeliehen werden.

Kiel/Probstei. Der Radverleiher „Sprottenflotte“ hält Kurs auf das Hinterland der Probstei. Ab Sommer könnte das Projekt der Kiel-Region im ländlichen Raum rund um Laboe und Schönberg als Pilotprojekt flächendeckend ausgeweitet werden. Mehr als ein Dutzend Gemeinden haben bereits Interesse an einer Teilnahme bekundet.

Mit etwa fünf Fahrrädern pro Station können kleine Orte wie Köhn, Passade oder Hohenfelde ab Sommer testweise für drei Jahre ausgestattet werden, wenn sie dabei sein wollen. Bislang gibt es nach Angaben von Benno Hilwerling, zuständig für regionales Mobilitätsmanagement und die Projektkoordination der Sprottenflotte in der Kiel-Region, knapp zehn feste Beschlüsse aus den Gemeinden. Er rechnet mit weiteren Zusagen. „Vorab haben uns 13 Gemeinden positive Signale gegeben.“ Das Projekt soll zu 75 Prozent vom Land gefördert werden – der Bescheid steht noch aus.

Sprottenflotte: Kiel-Region setzt im ländlichen Raum auf Mobilitätszugewinn

Das Ziel sei es, den ländlichen Raum für die Sprottenflotte in einem Modellversuch zu erproben. „Wir sehen die Sprottenflotte in erster Linie als Ergänzung zum ÖPNV“, erklärt Benno Hilwerling. „Der Grundgedanke für das Pilotprojekt im ländlichen Raum ist, dass das Nahverkehrsnetz dort oft nicht sehr eng gestrickt ist.“ Anders als in den Innenstädten könne der Mobilitätszugewinn daher deutlich größer ausfallen. Die Idee: Auf dem Land können Menschen mit der Sprottenflotte Haltestellen anfahren, von denen sie eventuell besser mit dem öffentlichen Personennahverkehr wegkommen.

Besonders nutzerfreundlich: Die Sprottenflotte funktioniert auch in der Probstei als Einwegesystem. Geliehene Fahrräder können auch an anderen Stationen wieder abgegeben werden. Vorerst plant die Kiel-Region, ausschließlich Standardfahrräder des neuen Anbieters Donkey Republic in den kleinen Orten der Probstei aufzustellen, die mitmachen wollen.

Sprottenflotte in der Probstei: Pilotprojekt ist auf drei Jahre angelegt

Neu ist allerdings, dass man elektrisch betriebene Räder an jeder beliebigen Station abgeben oder entleihen kann. Möglich wird dies laut Hilwerling dank eines Wechsel-Akku-Systems, das eine Reichweite von etwa 60 bis 80 Kilometern pro Rad ermöglicht. Das Gleiche gilt für alle E-Lastenräder. Wer Glück hat, findet zukünftig also auch Fahrräder mit Elektroantrieb in der Probstei.

Das Pilotprojekt der Sprottenflotte, das parallel in den Hüttener Bergen im Kreis Rendsburg-Eckernförde laufen soll, ist auf drei Jahre angelegt und soll von einer Evaluation begleitet werden. Anschließend sollen die Ergebnisse hinsichtlich der Nutzung des Bikesharing-Systems in der Probstei ausgewertet werden. Wenn es gut läuft, könnte die Sprottenflotte den ländlichen Raum dauerhaft erobern.

„Wir haben uns die Probstei ausgesucht, weil wir dort Potenziale und eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden System gesehen haben“, so Hilwerling. Laboe hat bereits eine Sprottenflotten-Station, Schönberg bekommt in Kürze eine. Wer die Fahrräder nutzen möchte, kann einfach die App von Donkey Republic herunterladen, sich registrieren und losfahren. Bei der Ausleihe der Standardräder sind die ersten 30 Minuten kostenfrei, danach kostet jede halbe Stunde einen Euro.