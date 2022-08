Die Mütter und ihre Kinder kommen aus ganz Deutschland, um in Plön im Caritashaus St. Walburg Körper und Seele wieder in Einklang zu bringen. Diverse therapeutische Angebote können genutzt werden. Die Einrichtung blickt auf ein 70-jähriges Bestehen zurück.

Plön. 70 Jahre ist es her, dass der Caritas-Verband ein Gelände am Kieler Kamp in Plön mit drei Reetdachhäusern samt Seepavillon von einem Amerikaner erwarb. Im Juni 1952 fanden die ersten Kuren für Mütter dort statt. Längst ist das Haus St. Walburg für Mütter und Kinder geöffnet, alle drei Wochen reisen bis zu 24 Familien (ohne Männer) an, die in den kleinen Appartements untergebracht werden. Am Freitag, 19. August, können sie mit Mitarbeitern und ehemaligen Helfern Geburtstag feiern.

In die Jahre gekommen ist St. Walburg nicht, dafür haben der Caritas-Verband, das Müttergenesungswerk, das Bundesministerium sowie diverse Geldgeber gesorgt für umfangreiche Sanierungen und Ausbauten. Auf dem Gelände direkt am Großen Madebrökensee stehen noch zwei der einstigen Reetdachhäuser. Eines davon ist das Kinderhaus. Das Haupthaus wurde 1974 mit medizinischer Bäderabteilung neu gebaut – ein Feuer hatte das alte Gebäude vernichtet.

Die letzten Ordensfrauen gingen Ende 2020

1952 hatten in St. Walburg zunächst die Frauen aus dem Säkularinstitut St. Bonifatius das Sagen, später zogen dort die Schwestern des Heiligen Namen Mariens ein. Die letzten Ordensfrauen verließen Ende 2000 mit ihrer Leiterin Schwester Ave das Haus. Es gab keinen Nachwuchs mehr, der die Aufgaben hätte übernehmen können. Fortan lenkten weltliche Leiterinnen die Geschicke des Mutter-Kind-Kurheims.

Seit zehn Jahren ist das Astrid Brunke. Sie erzählt, dass 2009 ein millionenschwerer Anbau eingeweiht wurde. Bis dahin gab es für Mütter und ihre Kinder nur ein kleines Zimmer. Laut gesetzlichen Vorgaben musste mehr Platz her. Also wurden Appartements gebaut. Neue Therapiemöglichkeiten wurden auch geschaffen.

Ein Foto aus dem Jahr 1952 zeigt Mütter vor dem Pavillon am Großen Madebrökensee. © Quelle: Anja Rüstmann

Die nächste Verjüngungskur für St. Walburg wurde dann 2017 begonnen – eine energetische Sanierung inklusive neuer Dächer. Das Kinderhaus bekam einen Wintergarten und wurde um einen Lift erweitert. Inzwischen ist auch der Steg zum alten Seepavillon – dank finanzieller Unterstützung durch die Glücksspirale – völlig neu aufgebaut, der Pavillon von außen saniert.

Im alten Fotoalbum aus der Anfangszeit des Kurheims liegen Frauen in Decken gewickelt auf Liegestühlen, oder sie posieren in Blümchenkleidern und langen Röcken vor eben diesem Pavillon. Früher waren es leidgeprüfte Flüchtlingsfrauen und Trümmerfrauen, denen die Caritas Erholung für Leib und Seele bieten wollte. Heute sind es Frauen aus allen Bevölkerungsschichten, die unter psychischen und psychosomatischen Erkrankungen leiden, an Erschöpfungszuständen, Atemwegserkrankungen oder Adipositas (Fettleibigkeit).

Viele Frauen haben mehr Ängste entwickelt, oder sie sind wahnsinnig erschöpft

„Es ist so wichtig, dass sich Mütter eine Auszeit nehmen“, sagt Astrid Brunke. Gerade in diesen Zeiten. Seit Corona ist die Belastung noch einmal gestiegen. „Viele haben mehr Ängste entwickelt, auch Zukunftsängste. Oder sie sind wahnsinnig erschöpft“, so die Leiterin. Auf Post-Covid ist St. Walburg nicht spezialisiert, das ist ein Fall für Reha-Kliniken. „Aber wir haben hier auch Frauen, die nach Corona noch erschöpft sind“, so Astrid Brunke.

Die Feier zum 70. Geburtstag wird eine Ablenkung. „Aber es wird eine andere Feier, als man vermutlich erwartet“, erzählt Brunke. Es gibt für Mütter, Kinder und (ehemalige) Mitarbeiter eine Art Triathlon. Beim Schwimmen im See, beim Joggen im Wald Richtung Adlerhorst oder beim Walken sollen alle miteinander ins Gespräch kommen können. Ein Wettkampf ist das nicht, gewinnen ist nicht das Ziel. „Ich habe mich für das Walken angemeldet“, sagt Astrid Brunke.

St. Walburg ist in den 70 Jahren zu einem wichtigen Teil von Plön geworden. Und tut auch einiges für den Tourismus. „Viele Frauen kommen nach ihrer Kur wieder hierher, um Urlaub zu machen“, sagt Astrid Brunke. Oder sie bekommen während der Kur an Wochenenden Besuch, der in Plön Unterkünfte mietet. Das Haus musste zu Beginn der Pandemie für neun Wochen schließen. Inzwischen ist es theoretisch wieder zu 100 Prozent ausgelastet. Allerdings gibt es immer wieder kurzfristige Absagen, nachdem sich jemand positiv getestet hat.