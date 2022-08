﻿Stadtbuchtfest in Plön mit traditionellem Anglasen eröffnet

Plön. Die Besucher könnten sich bei der 14. Neuauflage des Stadtbuchtfestes auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen, kündigte Bürgermeister Lars Winter an. Zusammen mit dem Kommandeur der Marineunteroffiziersschule Klaus Heermeier begrüßte er bei der kleinen Eröffnungsfeier am Freitag um 17 Uhr rund 100 Gäste auf dem ehemaligen Fischereigehöft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei nutzte Winter die Gelegenheit, nicht nur den blauen Jungs der Marine, sondern auch vielen weiteren Plöner Vereinen für ihre tatkräftige Unterstützung sowie dem Organisationsteam der Touristinfo und den vielen Sponsoren aus der Stadt und der Region für ihren Einsatz zu danken. "Das ist ein Fest von Plönern für Plöner", betonte Winter. Das werde auch angesichts der vielfältigen Spiel- und Sportangebote sichtbar, die auf dem Veranstaltungsplan stünden.

Spiel, Sport und Musik am und auf dem Wasser

So startet der Sonnabend mit den Drachenbootrennen, die bereits ab 10 Uhr ausgetragen werden. Insgesamt 10 Teams beteiligen sich an dem sportlichen Wettkampf. Wer nur zum Spaß auf das Wasser will, kann – Sonnabend und Sonntag – das Stand-up-Paddling ausprobieren, mit einem Tretboot fahren oder auf einem Marinekutter mitsegeln. Hinzu kommen zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche – auch an Land. Zudem wird die große Showbühne direkt am See ständig bespielt. Besondere Party-Stimmung verspricht dabei die Hit Radio Show-Coverband, die am Sonnabend ab 20 Uhr Lieder der größten Stars der Musikgeschichte spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Shanty-Chor Windjammer mit den Solisten Rudi Schmidt und Werner Maurischat gestaltete das Eröffnungskonzert des Stadtbuchtfestes mit maritimen Flair. © Quelle: Dirk Schneider

Etwas gemütlicher ließ es zunächst der Plöner Shanty-Chor Windjammer beim geteilten Eröffnungskonzert angehen. Doch nachdem der Obergefreite Keno Adrian „Warschau, es wird geglast!“ gerufen und mit zwei Doppelschlägen der Schiffsglocke das Startsignal zu der dreitägigen Veranstaltung gegeben hatte, lautete auch die musikalische Devise „mit Volldampf voraus“.