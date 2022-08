Das Stadtbuchtfest in Plön läuft auf Hochtouren. Der zweite Festtag startete mit Drachenbootrennen und Segeltörns auf dem Wasser sowie vielen Spielaktionen an Land. So feiern große und kleine Besucher.

