﻿Stadtbücherei Preetz „verleiht“ Saatgut für Ringelblumen und Tomaten

Saatgut in der Bibliothek ausleihen? Was zunächst ungewöhnlich klingt, läuft gut und sorgt für eine bunte Blütenpracht oder die Aufzucht von Nutzpflanzen. Erstmals beteiligt sich auch die Stadtbücherei Preetz an dem Projekt. So funktioniert die Idee.

Preetz. Die Gartensaison steht vor der Tür. Wer für Blütenpracht in seinen Beeten sorgen möchte, kann sich in der Stadtbücherei Preetz Saatgut ausleihen. Zum ersten Mal beteiligt sich die Einrichtung in Preetz an dem nachhaltigen Projekt.

Die im Ausstellungsbereich der Bücherei in der Gasstraße 5 eingerichtete Saatgutbibliothek funktioniert im Prinzip ähnlich wie die klassische Ausleihe eines Buches. Die Kunden können mit einer gültigen Lesekarte ein bis zwei Tüten des vorbereiteten Saatguts verschiedener Nutz- und Zierpflanzen für den heimischen Garten oder Balkon ausleihen und diese über den Sommer aussäen. So kann man zwischen Tomaten, Bohnen, Zwiebeln oder auch Ringelblumen wählen.

Neue Samen eintüten und zurück in die Stadtbücherei bringen

Wenn die Aussaat geklappt hat, sollten idealerweise am Ende der Saison wiederum neue Gemüse- oder Blumensamen geerntet werden, die in Tütchen verpackt und beschriftet in die Bibliothek zurückgebracht werden. In der folgenden Saison beginnt der Kreislauf von vorn.

Ziel der Idee von Saatgutbibliotheken, die ihren Ursprung in den USA haben, ist der Erhalt der traditionellen Sortenvielfalt. „Daher ist es wichtig, dass ausschließlich die sortenreinen Samen der Mutterpflanzen zurückgebracht werden“, erklärt Stadtbücherei-Leiterin Ulrike Barthel.

Um den Grundbestand an Saatgut aufbauen zu können, hat die Stadtbücherei dank der großzügigen Unterstützung der Solidarischen Landwirtschaft Grebinsrade sortenreine Samenspenden erhalten. Das Projekt konnte somit kurzfristig realisiert werden. „Gerne werden auch weiterhin Spenden von sortenreinen Gemüse- oder Blumensamen entgegengenommen, damit jeder an diesem spannenden Projekt teilnehmen kann“, so Barthel.

Wer sich auf die praktische Gartenarbeit gut vorbereiten möchte, kann sich im großen Bestand an Gartenbüchern in der Stadtbücherei Preetz die passende Lektüre aussuchen.

Geöffnet ist die Stadtbücherei Preetz montags, dienstags und freitags von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr.