﻿Lütjenburg feiert drei Tage lang

Lütjenburg. Drei Tage lang soll in Lütjenburg gefeiert werden. Vom Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli findet das Stadtfest statt. Viel Musik und viel Programm verspricht Jes Christophersen von der Firma jc-events. Am Markt wird die große Stadtfestbühne aufgebaut. 15 Musikacts sind geplant. Hauptanziehungspunkte dürften die Hauptacts magic 25 (Freitagabend), die Coverpiraten (Sonnabendabend) und Boerney und die Tri Tops (Sonntagabend) sein.

Die Musikstile sind unterschiedlich wie die Bands. So sind im Laufe des Stadtfestes außerdem das Swing Times Orchester, die Big Band Swing Company und Speellüüd dabei, mit der Lütjenburger Liedertafel und den Gospel Joyces zwei Chöre und der Spielmannszug des TSV Malente. Abgerundet wird das Musikprogramm durch einige Duos und Solokünstler wie Klaroscuro, Amelie Ricas, Jen ohne Luke und die JunX.

Vereine und Verbände präsentieren sich

Auf der Jugendbühne sorgen Jan Ove Güldenzoph (DJ JOG) und DJ Deekay für Stimmung am Freitag und Sonnabend. Außerdem präsentieren sich Lütjenburger Vereine und Verbände: Der TSV Lütjenburg, der SC Lütjenburg, die Tanzsportfreunde Phoenix, die Lucky Liner des Heimatbundes sind alle wieder vertreten, um ihr Programm zu zeigen.

Für die Talentshow am Sonntag werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Der Flohmarkt in der Neuwerkstraße und am Amakermarkt gehört auch wieder zum Stadtfest. In der kurzen Twiete ist der Kinderflohmarkt vorgesehen: Bedingungen sind eine Wolldecke, Spielsachen und Kinder, die verkaufen wollen – dann ist der Stand sogar kostenfrei für alle Kinder. Die Standgebühr für die Erwachsenen beträgt fünf Euro pro Meter. Anmeldungen nimmt der Veranstalter Jes Christophersen unter 0160/5884490 oder unter jc-events@t-online.de entgegen.

Draisinentouren gibt es auch

Das Stadtfest wird auf dem Markt, in der Obernstraße, Markttwiete, Kurze Twiete, Neuwerkstraße, Teichtorstraße und Amakermarkt gefeiert. Aber auch rund um das Stadtfest gibt es Attraktionen: Der Hof Grotensoll wird wieder Ponyreiten am Sonnabend und Sonntag anbieten und das Atelier Weifenbach-Siefert lädt zur Ausstellung „Kunst hilft!“ ein. Von Lütjenburg nach Malente und umgekehrt gibt es Draisinentouren vom „Lütjenburger Bahnhof“ aus, und der Ökumenische Stadtfestgottesdienst mit dem Thema „Der Wind, der Wind, das himmlische Kind…“ hofft auf viele Besucher.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder verstärkte Alkoholkontrollen bei Jugendlichen durch das Ordnungsamt und die Polizei. Die Programmhefte und Flyer liegen in der Stadt aus. Bereits ab Mittwoch, 5. Juli, werden die ersten Straßen in Lütjenburg gesperrt für den Aufbau des Stadtfestes. Der Wochenmarkt weicht am Sonnabend dann auf dem Gildenplatz aus. Parkmöglichkeiten während des Stadtfestes gibt es auf den ausgewiesenen Parkplätzen P1 bis P4 im Parkleitsystem.

KN