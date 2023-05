﻿Stadtkirche Preetz: Musikalischer Leckerbissen zum Wochenmarkt

Preetz. Die sommerlichen Marktmusiken in der Stadtkirche in Preetz zum Wochenmarkt am Sonnabend starten in die neue Saison. Bis Ende August erklingt an jedem Sonnabend von 11.30 bis 12 Uhr eine halbe Stunde Musik: Kammermusik für Gesang und Instrumente, Orgelmusik an der historischen Orgel von 1733, Musik für Streichquartett, Chorgesang und weitere verschiedenartige Besetzungen bereichern die kurzweiligen Konzerte.

Die organisatorische Verantwortung für die Kirchenmusik an der Stadtkirche Preetz liegt in den kommenden Monaten in den Händen von Hartmut Rohmeyer, der gemeinsam mit einem Helferkreis die hauptamtliche Kirchenmusikerin Rebecca Pösch  in ihrer Elternzeit vertritt.

Organist Hartmut Rohmeyer arbeitete drei Jahre in Israel

Nach mehr als 27 Jahren als Kirchenmusiker am Dom zu Lübeck war er von 2018 bis 2021 Organist und Kantor in der deutschsprachigen Gemeinde in Jerusalem und lebte und arbeitete drei Jahre in Israel.

Zum Auftakt am Sonnabend, 20. Mai, spielt Hartmut Rohmeyer Werke von Johann Sebastian Bach und seiner von ihm verehrten Vorbilder Dieterich Buxtehude und Georg Böhm. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Am Sonnabend, 27. Mai, bringt Rohmeyer Musik der Renaissance zu Gehör. Eine Woche später lädt er zum gemeinsamen Singen sommerlicher Volkslieder und Kanons ein. Zu hören sind in den kommenden Wochen unter anderem das Trio Zafferano, das Cello-Quartett Preetz, das Ensemble Combo Vocale, eine Klaviermatinee im Gemeindehaus, weitere Organisten und zum Abschluss „Bach, Blues and more“.