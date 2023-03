﻿Wo Zeitumstellung noch Handarbeit ist

Uhr ist nicht gleich Uhr. Einmal am Zeiger gedreht und fertig? Ganz so einfach läuft der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit nicht an der Turmuhr der Stadtkirche in Preetz.

Preetz. In der Nacht zu Sonntag hat die Sommerzeit begonnen. Für Interimsküster Gernot Weimar war das echte Handarbeit. Beim Vorstellen der Zeit müssen viele Walzen, Zahnräder, das riesige Pendel und das Gestänge überlistet werden. Er habe nur eine Chance, an der Kirchturmuhr von 1892 alles richtig zu machen. „Sonst muss ich den ganzen Tag noch mal durchlaufen.“

Gernot Weimar öffnete die Türen des großen schrankähnlichen Holzkastens mit den vier Walzen. Diese seien für den Minutenschlag, das Uhrwerk mit Zeigern, das Stundenwerk und den Gebetsschlag verantwortlich.

Um die Zeit vorzustellen, musste Weimar die Zahnradmutter am Uhrwerk lösen, damit er am Zeigergestänge drehen konnte. „Ich kann die Zeiger immer nur 15 Minuten bis zum nächsten Glockenschlag vorstellen, den muss ich abwarten, bevor ich weiterdrehen kann“, so Weimar.

Er kletterte natürlich nicht nachts oben in den Turm – er hatte mit der Zeitumstellung am Sonnabendabend um kurz nach 18 Uhr begonnen. Aufmerksame Preetzer vernahmen in der Folgezeit mehrere helle Schläge. Mit dem 15-Minutenschlag um 19.15 Uhr lief die Kirchturmuhr wieder richtig. Ein ganz schönes Gebimmel. Wer mitgerechnet hatte, musste auf 28 Schläge gekommen sein. So war die Uhr der Preetzer Stadtkirche bis zum offiziellen Umstelltermin um 2 Uhr nachts ihrer Zeit voraus.