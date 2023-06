﻿194 Radler brachten es auf 51 300 Kilometer

Plön. Mehr als 51 300 Kilometer legten die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln in drei Wochen per Fahrrad zurück. Ein aus Sicht des Plöner Radverkehrsbeauftragten Wolfgang Homeyer tolles Ergebnis, das Ansporn gibt, sich im Jahr 2024 erneut an der Kampagne des Klimaschutzbündnisses zu beteiligen. Denn dieses Jahr sind mehr Kilometer erradelt worden als in den vergangenen drei Jahren.

In insgesamt 20 Teams haben sich 194 Plöner Fahrradfahrer aktiv im Stadtradel-Zeitraum beteiligt. Durchschnittlich hat jeder Radelnde mehr als 260 Kilometer in den drei Wochen erradelt. Insgesamt 30 Radelnde haben sogar über 500 Kilometer auf die Straße gebracht, wobei der aktivste Radler sogar mehr als 1000 Kilometer geschafft hat, berichten Stadtradel-Koordinatorin Lara Lohreit und der Radverkehrsbeauftragte Homeyer.

Das Offene Team lieferte die meisten Kilometer ab

Die Teams mit den meisten Teilnehmern haben auch tendenziell die höchste Gesamtkilometerzahl pro Team erreicht. Dies sind auf Platz 1 das Offene Team (26 Radelnde) mit mehr als 9500 Kilometern, gefolgt vom Team des Gymnasiums Schloss Plön GSP (42 Radelnde, mehr als 7400 Kilometer) und den RathausRadler*innen (22 Radelnde, fast 5700 Kilometer).

Errechnet man die durchschnittlich gefahrenen Kilometer je Teammitglied, war es ein relativ enges (Rad-)Rennen. Auf Platz eins ist das Team Arbeitsagentur Plön gelandet, bei denen jeder Radelnde im Durchschnitt 666 Kilometer geschafft hat. Das Team Övelgönne kam auf knapp 504 Kilometer und das Team ADFC auf fast 497 Kilometer.

Auch jüngere Teilnehmer zum Mitmachen motiviert

Bürgermeisterin Mira Radünzel überreichte dieses Jahr den Bürgermeisterinnen-Preis an die aktiven Teams der Schulen und Schüler. Das Gymnasium, die Schule am Schiffsthal und auch der Kinder- und Jugendrat hatten sich in diesem Jahr beteiligt und damit auch jüngere Teilnehmer zum Mitmachen motiviert.

Auch in diesem Jahr hatten Plöner Betriebe für eine Tombola Gutscheine für Geschäfte und Restaurants, Nützliches für das Radfahren bis hin zu Rucksäcken zur Verfügung gestellt. Die Preise wurden jetzt bei einer kleinen Feierstunde vor dem Rathaus verlost.

KN