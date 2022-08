Mehr als 45 000 Kilometer, die in drei Wochen auf Fahrrädern zurückgelegt wurden, kamen im vergangenen Jahr bei der Aktion Stadtradeln in Plön zusammen. 217 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Wie viele werden es in diesem Jahr? Die dreiwöchige Aktion startet am 21. August.

Plön. Die Stadt Plön engagiert sich für die Radfahrer, jetzt dürfen sich die Radler wieder engagieren: Am Sonntag, 21. August, startet die dreiwöchige Aktion „Stadtradeln“. Und das zum fünften Mal. Möglichst viele Menschen sollen für den Umstieg auf das Fahrrad gewonnen werden, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es geht also wieder darum, möglichst viele Kilometer per Rad zurückzulegen. Dabei sind nicht nur Plöner gefragt. Am Wettbewerb können auch all diejenigen mitmachen, die in Plön arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind. Selbst wer zum Aktionszeitraum in Urlaub ist, kann seine Fahrrad-Kilometer geltend machen.

Auf www.stadtradeln.de müssen sich Teilnehmer registrieren

Auf der Website www.stadtradeln.de müssen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer registrieren und können danach dem bereits vorhandenen Team aus Plön („Offenes Team Plön“) beitreten – oder ein eigenes gründen. Schon jetzt angemeldet sind die „Suhrer-See-Strampler“, das Max-Planck-Institut, die „Seeschwalben“, die Feuerwehr, der Baubetriebshof, das Jobcenter und das Greenteam. Es ist egal, ob sich Freunde, Nachbarn, Kollegen, oder Schulklassen finden – Hauptsache, es wird geradelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeder Kilometer während der drei Wochen bis zum 10. September kann online ins Kilometer-Buch eingetragen werden oder wöchentlich bei Stadtradel-Koordinatorin Lara Lohreit im Rathaus unter Tel. 04522/505747 oder per Mail an lara.lohreit@ploen.de gemeldet werden. Sie beantwortet auch allgemeine Fragen.

Gemeinsame Rad-Rundfahrten in und um Plön

Im vergangenen Jahr radelten 217 Teilnehmer mit in 24 Teams und brachten es auf 45 059 Kilometer. Auf der Tour ins Büro, zum Einkaufen oder auf Ausflügen. In diesem Bereich bietet die Stadt wieder Unterstützung. Es stehen verschiedene gemeinsame Rundfahrten in und um Plön im Terminkalender. Eine Übersicht gibt es unter www.stadtradeln.de/ploen. Es gibt beispielsweise After-Work-Touren, die dienstags und manchmal donnerstags um 18 Uhr starten und längere Ausflüge am Wochenende.

Begleitet werden sie fast immer von Bürgermeister Lars Winter aus dem Team Rathaus-Radler und abwechselnd auch vom Plöner Radverkehrsbeauftragten Wolfgang Homeyer (Rathaus-Radler) und Stadtradel-Koordinatorin Lara Lohreit (Offenes Team). Mal geht es nach Lebrade, mal nach Wankendorf, zur Bräutigamseiche oder auf Sundowner-Tour nach Ascheberg und zur Prinzeninsel. Am 3. September gibt es eine kurze Familientour zur Prinzeninsel (sechs Kilometer), damit auch der Nachwuchs mal mitradeln kann. Am 4. September sollen die Preetzer Stadtradler in Wahlstorf getroffen werden.

Lesen Sie auch

Zum Auftakt am Sonntag, 21. August, wird die Grebiner Mühle (mit Boule-Spiel) angesteuert. Um 13 Uhr ist Treffpunkt auf dem Plöner Marktplatz. Bürgermeister Winter lässt sein Auto plakativ verhüllen, weil er als sogenannter Stadtradel-Star wieder komplett auf das Kfz verzichten will. Gewinnen soll durch das Stadtradeln die Umwelt, es gibt in Plön aber auch Geldpreise und nach Abschluss der Aktion eine Tombola.