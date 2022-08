Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Schönkirchen am 4. September 2022 an. Wie wohnen sie, was machen sie in ihrer Freizeit, warum wollen sie Bürgermeister werden? Stefan Lansberg, Grünen-Kandidat, setzt auf klimaneutrale Neubauten und hat lieber Gemüse im Garten als Blumen.